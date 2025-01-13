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Шахматы

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Володар Мурзин — о смене спортивного гражданства: «Меня звали и сейчас зовут в США»

Ана Горшкова
Корреспондент
Ян Непомнящий и Володар Мурзин.
Фото ФИДЕ
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Российский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин рассказал, были ли у него предложения о смене спортивного гражданства.

«Меня звали и сейчас зовут в США учиться. И я бы, наверное, принял это предложение, если бы не мой спонсор, который мне помог и на высокий уровень выйти, и для России сохранил. Так что с такой поддержкой мне просто нет смысла искать что-то еще», — приводит слова Мурзина «Чемпионат».

Также 18-летний шахматист отметил, что ситуация с отъездами игроков из России плачевная.

Мурзин — чемпион мира по рапиду 2024 года. На турнире россиянин набрал 10 очков, не потерпев ни одного поражения.

Он начал заниматься шахматами в возрасте 8 лет. В 11 лет Мурзин завоевал две медали (одну из них золотую) на первенстве мира в своей возрастной группе.

Володар Мурзин. Володар Мурзин: биография чемпиона мира по быстрым шахматам
Источник: Чемпионат
Шахматы
Володар Мурзин
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