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Шахматы

Сегодня, 09:30

Высшая лига чемпионатов России вышла на финишную прямую

Фото Станислав Серебряков
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В Нижнем Новгороде сыграно семь туров Высшей лиги чемпионатов России среди мужчин и женщин.

В открытом турнире подавляющее большинство партий лидеров закончились вничью, что позволило Даниилу Линчевскому сохранить единоличное лидерство с 5 очками в активе. На пол-очка от петербуржца отстают Евгений Наер, Дмитрий Лаврик, Давид Паравян, Сергей Дрыгалов, Дмитрий Кокарев, Артем Тимофеев, Рудик Макарян, Клементий Сычев, Алексей Дреев, Арсений Нестеров и Константин Сакаев.

У женщин лидерство упрочила Дарья Войт, победившая белыми Екатерину Гольцеву. Москвичка набрала 6,5 очка. На 1,5 очка позади нее идут Наталья Погонина и Ольга Карманова, выигравшие у Марины Корневой и Екатерины Борисовой.

В выходной день турнира, 30 июня, на площади перед Медиацентром стадиона «Нижний Новгород» состоялся Праздник шахмат.

С приветственным словом выступил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он отметил, что шахматы в Нижегородской области находятся на подъеме, а соревнования «Высшая лига» проходят на очень хорошем уровне. Александр Васильевич поблагодарил организатора и инициатора Праздника шахмат — исполнительного директора ФШНО Татьяну Хилову и вручил ей памятный подарок.

В мероприятии принимали участие нижегородские шахматисты всех возрастов. Они состязались в конкурсах, викторинах и даже в параде шахматных костюмов.

Гвоздем программы стал сеанс одновременной игры с участниками Высшей лиги — гроссмейстерами Константином Сакаевым, Вадимом Звягинцевым, Дмитрием Кокаревым и женским мастером ФИДЕ Анной Журовой. Нижегородцам Ивану Кукушкину и Ивану Вакину удалось сделать с ней ничью.

Все участники праздничного мероприятия получили в подарок блокноты с автографами гроссмейстеров. Самым упорным были вручены подарки от партнеров турнира.

После церемонии награждения была организована экскурсия для участников Высшей лиги. Спортсмены смогли посетить самые красивые места Нижнего Новгорода, а также погулять по стенам древнего Нижегородского кремля.

Напомним, что соревнования «Высшая лига» являются отборочными к суперфиналам чемпионатов России. Участникам осталось сыграть два тура.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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