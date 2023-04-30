Непомнящий — Дин Лижэнь: где смотреть и во сколько начало тай-брейка

В воскресенье, 30 апреля российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграют тай-брейк в матче за мировую шахматную корону.

Начало игры — в 12.00 по московскому времени. Непомнящий начнет черными фигурами.

Видеотрансляция 14-й партии матча Непомнящий — Дин Лижэнь доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Счет в матче Непомнящий — Лижэнь — 7-7.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.