Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: расклад перед последними партиями

В среду, 26 апреля, в матче претендентов на мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем состоялась 12-я партия. На текущий момент счет в матче — 6-6. Гроссмейстерам осталось провести две партии с классическим контролем времени. Они намечены на 27 и 29 апреля. Причем Непомнящий будет играть сначала белыми, а потом — черными фигурами. Какие в данный момент возможны варианты продолжения борьбы?

— Тот, кто наберет 1,5 очка в оставшихся двух партиях, станет чемпионом мира. То есть будущему чемпиону нужна ничья в одной игре и победа в другой.

— Если соперники оба раза сыграют вничью или обменяются победами, в матче будет назначен тайбрейк (он пройдет в воскресенье 30 апреля).

Правила тайбрейка: 4 партии с контролем времени 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода; в случае равного счета после 4 партий: 2 партии с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды после каждого хода. В случае равного счета — еще 2 партии на тех же условиях. В случае равного счета после предыдущей серии: одна партия с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды после каждого хода. В случае ничейного результата соперники меняют цвета фигур и проводят по одной партии на тех же условиях до тех пор, пока один из них не одержит победу.