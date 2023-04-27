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Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: расклад перед заключительной партией с классическим контролем

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий (справа) и Дин Лижэнь.
Фото Reuters
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В четверг, 27 апреля, в матче претендентов на мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем состоялась 13-я партия. Она завершилась ничьей после 39-го хода.

На текущий момент счет в матче — 6,5-6,5. Гроссмейстерам осталось провести одну партию с классическим контролем времени. Она намечена на субботу, 29 апреля. Лижэнь будет играть ее белыми. Какие в данный момент возможны варианты продолжения борьбы?

— Если кто-то из гроссмейстеров одержит победу в 14-й партии, то станет 17-м чемпионом мира.

— Если соперники сыграют вничью, то в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет в воскресенье, 30 апреля).

Правила тай-брейка: 4 партии с контролем времени, по 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода; в случае равного счета после 4 партий: 2 партии с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды после каждого хода. В случае равного счета — еще 2 партии на тех же условиях. В случае равного счета после предыдущей серии: одна партия с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды после каждого хода. В случае ничейного результата соперники меняют цвета фигур и проводят по одной партии на тех же условиях до тех пор, пока один из них не одержит победу.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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