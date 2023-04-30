Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция тай-брейка матча за звание чемпиона мира

Сегодня, 30 апреля российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграют тай-брейк матча за шахматную корону.

Начало — в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Счет в матче Непомнящий — Лижэнь — 7-7.

На тай-брейке шахматисты проведут 4 игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Непомнящий начнет игру черными фигурами.

В случае равного счета после четырех рапид-партий играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем. Если равенство сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы.

Призовой фонд составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.