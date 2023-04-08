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Сегодня, 11:15

Ян Непомнящий надеется, что стал сильнее после матча с Карлсеном

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Россиянин Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня, который пройдет в Астане.

«Самое важное, что у меня есть второй шанс сыграть за мировую шахматную корону, — отметил на пресс-конференции Непомнящий. — Надеюсь, что за последние два года я стал играть сильнее, но не факт. Изменилась ли моя команда? Кто-то остался, но пришли и новые люди. Это как и в жизни. Все меняется».

Первая партия матча состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало запланировано на 12.00 (мск).

Ян&nbsp;Непомнящий. Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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