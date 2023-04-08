Ян Непомнящий надеется, что стал сильнее после матча с Карлсеном

Россиянин Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня, который пройдет в Астане.

«Самое важное, что у меня есть второй шанс сыграть за мировую шахматную корону, — отметил на пресс-конференции Непомнящий. — Надеюсь, что за последние два года я стал играть сильнее, но не факт. Изменилась ли моя команда? Кто-то остался, но пришли и новые люди. Это как и в жизни. Все меняется».

Первая партия матча состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало запланировано на 12.00 (мск).