Непомнящий о поражении от Лижэня в четвертой партии: «В какой-то момент я потерял фокус»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свое поражение в четвертой партии матча за мировую шахматную корону от Дин Лижэня.

Китаец сравнял счет в матче — 2-2.

«Очень напряженная партия, — сказал на пресс-конференции Ян Непомнящий. — Видимо, я неправильно оценивал позицию. Наверное, надо было просто отвести коня на d6 и ждать, что предпримут белые. Скорее всего, позиция равная, но белыми делать ходы проще, они могут пытаться усилить позицию. В какой-то момент я потерял фокус».

Пятая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в субботу, 15 апреля.