Ян Непомнящий после поражения от Дин Лижэня: «Я планирую еще поиграть»

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что не собирается завершать карьере после столь обидного поражения в матче на первенство мира от Дин Лижэня. Судьба противостояния в Астане решилась на тай-брейке (2,5 — 1,5 в пользу китайского гроссмейстера).

«Это был важный отрезок в моей жизни, было проделано очень много работы, — подчеркнул на пресс-конференции Непомнящий. — Сложно прогнозировать, что будет дальше, но я планирую еще поиграть».

Непомнящий дважды подряд выигрывал турнир претендентов (ранее такое удавалось только Василию Смыслову). Однако в матчах на первенство мира он дважды терпел поражения. Ранее в конце 2021 года наш гроссмейстер проиграл Магнусу Карлсену (7:5:3,5) в Дубае.