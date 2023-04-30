КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:16

Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону

Мария Гусева
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

Шахматисты не смогли выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7), противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью. Непомнящий в четвертой партии белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу. Лижэнь выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.

30-летний китаец стал 17-м чемпионом мира. Лижэнь забрал титул у норвежца Магнуса Карлсена, после отказа которого он получил право на участие в матче за шахматную корону. Карлсен летом прошлого года принял решение не защищать свое звание, которым он владел с 2013 года.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам приняла Астана (Казахстан). Общий призовой фонд составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 миллиона евро, Непомнящий — 900 тысяч.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
57
119
Читайте также
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»
В Кремле поздравили Дин Лижэня с победой над Непомнящим
Непомнящий: «У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях»
Непомнящий назвал специалистов, готовивших его к матчу за звание чемпиона мира
Непомнящий заявил, что его сопернику было полегче играть в Астане
Дин Лижэнь заявил, что никогда не мечтал стать чемпионом мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий и Лижэнь в третий раз подряд сыграли вничью в тай-брейк матче

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий