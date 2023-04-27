Непомнящий — о ничьей в 13-й партии: «Ощущение, что что-то идет не так, возникло в предыдущей партии»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью в 13-й партии против китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону, который проходит в Астане. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 6,5-6,5.

«Ощущение, что что-то идет не так, возникло вчера (в проигранной 12-й партии), — отметил на пресс-конференции Непомнящий. — Сегодня оно потихоньку отступало. В дебюте я неправильно сыграл d4. Черные легко уравняли. Дальше была не очень приятная позиция. Мне казалось, что она защитимая, но придется пострадать. Мне не нравилось ферзь d7 ладья d8. Но после ладьи e5 удалось отбиться. В эндшпиле, наверное, у меня были какие-то шансы [на победу], но я не смог их изыскать».

В субботу, 29 апреля, состоится последняя, 14-я, партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тайбрейк (он пройдет в воскресенье, 30 апреля).