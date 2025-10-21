Ян Непомнящий — о смерти Народицкого: «Немыслимая и безвременная утрата для шахматного сообщества»

Сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал смерть 29-летнего американского гроссмейстера Даниэля Народицкого.

«В первую очередь — очень приятный и харизматичный парень, талантливый человек, очень одаренный шахматист и один из самых сильных блицоров, — сказал «СЭ» Ян Непомнящий. — В последние несколько лет раскрылся как блестящий комментатор и, что еще важнее, замечательный популяризатор шахмат.

Мы очень много играли в интернете и довольно мало общались в жизни, однако в 2022 году во время турнира в США он делал со мной большое видео-интервью для портала chess.com. Помню, меня удивило, когда прекрасно говорящий по-русски Даниэль рассказал, что никогда не жил в русскоязычной стране, да и язык по большому счету доучивал самостоятельно, почерпнув в семье только базовые знания. Немыслимая и безвременная утрата для шахматного сообщества».

20 октября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о смерти Народицкого. Причины не разглашаются.