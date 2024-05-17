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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 01:05

Непомнящий: «Когда Бериша прыгнул в сторону Абаскаля, Уткин мне написал: «Есть такая песня — «Албанец в Грозном». Отсылка к Стингу».

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с комментатором Василием Уткиным.

— После поражения от Лижэня чьи-то слова запомнились как особенные?

— Мне написал Василий Уткин. Нашел теплые слова. Я понял — действительно, все главное впереди. Мы с Василием немножко общались — но никогда не были близки. Эта эсэмэска стала полной неожиданностью.

— После его кончины вы в соцсетях выложили пост. Описали, как познакомились в 2016 году в «Джон Донне».

— Уткин — голос футбола моего детства. Один из лучших комментаторов, с потрясающим чувством русского языка. В какой-то момент у Василия появилась идея делать либо обзоры, либо трансляции чемпионского матча Карлсен — Карякин. Кажется, Эмиль Сутовский посоветовал меня. Василий позвал в бар на Никитском бульваре поговорить про две сыгранные партии.

— Собралось вас послушать десять человек?

— Может, меньше. Там были люди, которые не понимали, что происходит. Матч освещался не то чтобы скудно, но крайне умеренно. Провели пару прямых трансляций с Николаем Поповым на одном из тематических спортивных каналов. Еще какие-то эфиры устраивал у себя на Twitch. Но одно дело — слушать живой комментарий футбольного матча, и совсем другое — двух уже сыгранных шахматных партий...

— Что-то вам заплатили?

— Не помню, честно. Пришел, рассказал. Как раз выбрали Трампа президентом — а Карлсен во второй партии разыграл дебют Тромповского. Это было единственной моей заготовкой. Пытался увязать шахматы и внешние события. Объяснял на приземленном уровне.

— Больше с Уткиным не встречались?

— Виделись пару раз. По каким-то деловым моментам. Он меня звал на матч «Эгриси». Я так и не смог вырваться — курсировал между сборами и турнирами. В Москве бывал редко. Но мы переписывались. Говорили о футболе, о «Спартаке». Или когда Витя Кравченко снимал фильм про шахматы, я спросил у Василия — чего ждать? Витя-то его друг и ученик.

— Последнее сообщение?

— Когда Бериша прыгнул в сторону Абаскаля в матче «Ахмат» — «Спартак», я написал Василию: «Это вообще что такое?!» Он ответил: «Есть такая песня — «Албанец в Грозном». Отсылка к «Англичанину в Нью-Йорке» Стинга. Смешно. (Юрий Голышак,

Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий: «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит»
Шахматы
Ян Непомнящий
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