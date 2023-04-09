Ян Непомнящий считает, что упустил шансы на победу в первой партии чемпионского матча

Претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий рассказал, что первая партия в матче с Дин Лижэнем сложилась довольно интересно. Российский гроссмейстер имел небольшое преимущество, но оппонент сумел выйти из тяжелого положения.

Первая партия между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью.

«Я немного, но давил. Считаю, что у меня были шансы на победу. Но, вероятно, я их упустил. Надо все хорошо проанализировать. Но и расстраиваться точно не стоит. Это только первая партия. Как буду отдыхать сегодня? Возможно, посмотрю футбол», — сказал Непомнящий.

Вторая партия матча состоится в понедельник, 10 апреля. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени.