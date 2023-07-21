Ян Непомнящий: «Не хочу менять гражданство, но и не желаю выступать за сборную России»

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий заявил, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Он также заявил, что переход Федерации шахмат в Азию является пиар-ходом. Непомнящий отметил, что ФИДЕ пошла навстречу игрокам, упростив процедуру смены гражданства.

В апреле этого года россиянин уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Вчера, 20 июля, он прокомментировал эту встречу.

33-летний Непомнящий является вице-чемпионом мира 2021 и 2023 годов, чемпионом Европы 2010 года, двукратным победителем командного ЧМ в составе команды России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).

Ранее сообщалось, что Непомнящий станет участником Кубка мира. Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.