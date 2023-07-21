Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:49

Ян Непомнящий: «Не хочу менять гражданство, но и не желаю выступать за сборную России»

Шахматист Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России
Виктория Кравченко
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий заявил, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Он также заявил, что переход Федерации шахмат в Азию является пиар-ходом. Непомнящий отметил, что ФИДЕ пошла навстречу игрокам, упростив процедуру смены гражданства.

В апреле этого года россиянин уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Вчера, 20 июля, он прокомментировал эту встречу.

33-летний Непомнящий является вице-чемпионом мира 2021 и 2023 годов, чемпионом Европы 2010 года, двукратным победителем командного ЧМ в составе команды России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).

Ранее сообщалось, что Непомнящий станет участником Кубка мира. Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Источник: https://www.championat.com/other/news-5178543-yan-nepomnyaschij-ne-hochu-menyat-grazhdanstvo-no-i-vystupat-za-sbornuyu-sejchas-ne-ochen-hochu.html
Ян Непомнящий
13
Читайте также
Мирру Андрееву слишком жестко наказали на Уимблдоне. Фанаты требуют пересмотра правил
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
В России изменят систему оплаты ЖКУ
В Кремле отреагировали на заявление МО Украины о судах в Черном море
Клип SHAMAN на песню «Мой бой» набрал 1 млн просмотров на YouTube за сутки
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский шахматист Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после поддержки СВО