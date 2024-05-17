Непомнящий: «Карпин как тренер мне чуточку симпатичнее, чем Черчесов»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о бывших тренерах «Спартака» — Валерии Карпине и Станиславе Черчесове.

— Если бы решение зависело исключительно от вас, кто бы сегодня тренировал «Спартак»?

— Мне нравится, как работает в Самаре Осинькин. Не самый богатый клуб, скромный подбор игроков, но «Крылья» показывают боевой футбол. Приятно смотреть. Главное, ребята прогрессируют. А вот к разговорам, что «Спартаку» обязательно нужно вернуть Карпина или Черчесова, отношусь скептически. На мой взгляд, пройденный этап. Хотя Валерий Георгиевич как тренер мне чуточку симпатичнее.

— Чем?

— Более живой, что ли. Я о контакте с внешним миром. Когда Станислав Саламович на полном серьезе просит называть товарищеские матчи контрольными, это ничего, кроме улыбки, не вызывает. Необязательно запускать канал на Twitch, как Луис Энрике, и после каждого матча проводить стримы по полтора часа. Но общаться с людьми надо проще.

— Все ясно.

— В этом плане Станислав Саламович кажется немножко тяжеловесным. Старая школа. А может, характер такой. Черчесов ассоциируется с железной дисциплиной. Но она помогает не всегда.

В любом случае летом «Спартаку» необходимо усилить состав. Наивно думать, что если вдруг завтра команду возглавит Хаби Алонсо, то она в следующем сезоне, как «Байер», не проиграет ни одного матча и возьмет чемпионство. Я не верю в чудеса.