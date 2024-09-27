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Шахматы

Сегодня, 12:59

Яновский отметил, что поддержка Карлсеном санкций к российским шахматистам вызывает сожаление

Алина Савинова
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Главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский отреагировал на слова 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который призвал ФИДЕ не возвращать сборные России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации.

«То, что сказал Магнус Карлсен, удивило, потому что раньше, как мне казалось, он воздерживался от политических заявлений. В данном случае он высказался достаточно витиевато, но все-таки подчеркнул, что не считает правильным снимать санкции с шахматистов из России и Белоруссии, пока не наступит мир. У меня текущая позиция Карлсена вызывает сожаление. В моем представлении, спортсмену лучше воздержаться от политических заявлений», — цитирует Яновского ТАСС.

По словам тренера, он слышал от многих шахматистов в Будапеште, что имидж Карлсена после данного заявления пострадал.

По итогам генассамблеи ФИДЕ, которая прошла 22 сентября, организацией было принято решение провести консультации с МОК и МПК по поводу частичного допуска российских и белорусских спортсменов к командным турнирам.

Источник: ТАСС
Шахматы

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