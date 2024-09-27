Яновский отметил огромное давление на делегатов ФИДЕ по вопросу снятия санкций с российских шахматистов

Делегат Федерации шахмат России (ФШР) на генассамблее ФИДЕ Сергей Яновский заявил, что многие деятели, голосовавшие по вопросу полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам, подвергались огромному давлению.

«Многие делегаты делились информацией о том, что они подвергались сильнейшему давлению и что в случае поддержки отмены санкций данный вопрос будет рассматриваться чисто в политическом ключе. Их убеждения о том, что шахматы не нужно смешивать с политикой, не принимались в расчет, а дальше им поступали прямые угрозы о том, что пострадает их возможность работать в области шахмат в своих странах», — приводит ТАСС слова Яновского.

Тренер сборных России уверен, что если бы голосование проходило в закрытом формате, то итог был бы гораздо более благоприятный для российских спортсменов.

На генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоялась 21 и 22 сентября в Будапеште, 66 делегатов выступили за частичный допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования после консультаций с МОК и Международным паралимпийским комитетом, 41 делегат отдал голос за полное сохранение ограничений, 21 — за снятие всех санкций.