Яновский: «Не должно быть так, чтобы Международный олимпийский комитет мог что-то диктовать ФИДЕ»

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Главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский считает, что МОК не должен навязывать свои условия ФИДЕ.
«Международное олимпийское движение, безусловно, очень престижно, поэтому шахматисты давно пытаются туда попасть. С одной стороны, поддерживать нормальные рабочие отношения с МОК совсем неплохо, но не должно быть так, чтобы МОК мог что-то диктовать ФИДЕ. Здесь надо учитывать, что многие шахматные федерации получают дотации от национальных олимпийских комитетов. Если ФИДЕ поссорится с МОК, то они рискуют лишиться этого финансирования, что, конечно, тоже является серьезным нажимом на них, поэтому они опасаются поддерживать полную отмену санкций, даже если считают ее правильной», — приводит ТАСС слова Яновского.
По итогам генассамблеи ФИДЕ, которая прошла 22 сентября, организацией было принято решение провести консультации с МОК и МПК по поводу частичного допуска российских и белорусских спортсменов к командным турнирам.