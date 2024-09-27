Яновский: «Не должно быть так, чтобы Международный олимпийский комитет мог что-то диктовать ФИДЕ»

Главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский считает, что МОК не должен навязывать свои условия ФИДЕ.

«Международное олимпийское движение, безусловно, очень престижно, поэтому шахматисты давно пытаются туда попасть. С одной стороны, поддерживать нормальные рабочие отношения с МОК совсем неплохо, но не должно быть так, чтобы МОК мог что-то диктовать ФИДЕ. Здесь надо учитывать, что многие шахматные федерации получают дотации от национальных олимпийских комитетов. Если ФИДЕ поссорится с МОК, то они рискуют лишиться этого финансирования, что, конечно, тоже является серьезным нажимом на них, поэтому они опасаются поддерживать полную отмену санкций, даже если считают ее правильной», — приводит ТАСС слова Яновского.

По итогам генассамблеи ФИДЕ, которая прошла 22 сентября, организацией было принято решение провести консультации с МОК и МПК по поводу частичного допуска российских и белорусских спортсменов к командным турнирам.