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Шахматы

1 августа, 19:00

Юные россияне стартуют в Ташкенте

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Россияне выходят на старт первенств мира по рапиду и блицу среди юниоров и школьников.
Фото Этери Кублашвили
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Первенства мира по быстрым шахматам и блицу среди школьников и юниоров до 20 лет пройдут в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 8 августа. Соревнования соберут около 300 шахматистов из 20 стран.

В первенствах мира по рапиду и блицу среди юниоров и юниорок до 20 лет за призы поборются 17 сильнейших российских спортс­менов — победителей и призеров юношеских и юниорских первенств России, Европы, Азии и мира. Это Алексей Гребнев, Рудик Макарян, Артем Усков, Лев Зверев, Алексей Грачев, Андрей Цветков, Дмитрий Цой, Александр Хрипаченко, Николай Аверин, Николай Клейменов, Константин Кондаков, Анна Шухман, Мария Якимова, Яна Жапова, Галина Михеева, Вероника Шубенкова и Алиса Генриэтта Юнкер. Стартовые листы возглавляют Денис Лазавик (Белоруссия) и Мариам Мкртчян (Армения).

Первенства мира по рапиду и блицу среди школьников состоятся впервые. Они проводятся в возрастных группах до 9, 11, 13, 15 и 17 лет раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Россию представят 12 участников — Тимур Дьячков, Богдан Логинов (оба — М9), Мария Данилова, Мария Шабанова (обе — Д11), Мирослав Батурин-Виноградов, Егор Корельский, Макар Бердашкевич (все — М13), Кристина и Ангелина Завиваевы (обе — Д13), Даниил Волошкин (Ю17), Анастасия Маслова и Номина Дармаева (обе — Д17). Первенства мира по рапиду пройдут со 2 по 4 августа, по блицу — с 6 по 7 августа.

Шахматы
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