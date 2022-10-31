Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:59

Жена Анатолия Карпова рассказала, как он получил травму

Иван Шитик
Корреспондент
Анатолий Карпов.
Фото «СЭ»
Telegram Новости

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова рассказала об обстоятельствах его падения.

«В субботу мы с ним вышли из подъезда. Он поскользнулся, захромал, — сказала Наталья Буланова «Известиям». — Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три — и все, я так думаю, надеюсь.

Она уточнила, что, по словам врачей, состояние удовлетворительное.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — добавила жена Карпова.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.

Анатолий Карпов. Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?

Источник: https://iz.ru/
Анатолий Карпов
6
2
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Единой России» рассказали о состоянии депутата Анатолия Карпова