Жуков надеется, что политика ФИДЕ станет примером для других спортивных федераций

Вице-спикер Госдумы РФ и вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков надеется, что политика Международной шахматной федерации (ФИДЕ) станет примером для других международных спортивных организаций.

Ранее в ФИДЕ провели предварительные консультации по поводу возможного участия детских и паралимпийских команд России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации.

«Это хорошая инициатива. Вообще, шахматы — один из немногих видов спорта, где наши спортсмены продолжают выступление в международных турнирах. Надеюсь, это станет примером для других», — приводит ТАСС слова Жукова.

16 марта ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила шахматистам из этих стран принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.