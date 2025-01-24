Журова подчеркнула важность снятия санкций с российских шахматистов

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением, что борьбу за полное восстановление в правах российских шахматистов нужно продолжать.

«Важно, что ситуация с допуском в разных видах спорта обновляется в лучшую сторону. Теперь также важно, чтобы это не останавливалось, а наши спортсмены получали новые возможности и продолжали выступать. Важно, чтобы в конечном итоге были сняты все ограничения», — сказала Журова ТАСС.

Международная шахматная федерация (FIDE) 24 января допустила российские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.