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Журова — о победе сборной России по шахматам на турнире ШОС: «У нас есть возможности играть с гимном и побеждать»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о победе сборной России по шахматам на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

«Слава богу, что у нас есть такие взаимоотношения с Китаем, и так хочется сказать всем уехавшим шахматистам: ну вот, пожалуйста. Как мы видим, у нас есть возможности играть с гимном и побеждать. Сейчас кто-то будет говорить: да нет, турнир был так себе. Такие люди будут точно. Но мы никогда не принижаем значимости побед, и тем более очень радостно, что организаторы соревнований повели себя в соответствии с настоящими принципами спорта», — приводит слова Журовой RT.

В турнире ШОС по круговой системе сыграли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана.

Сборная России по шахматам стала победителем на турнире ШОС. второе место заняла сборная Китая, третье — команда Монголии.

Источник: RT
Шахматы
Светлана Журова
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