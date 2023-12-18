Журова — о победе сборной России по шахматам на турнире ШОС: «У нас есть возможности играть с гимном и побеждать»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о победе сборной России по шахматам на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

«Слава богу, что у нас есть такие взаимоотношения с Китаем, и так хочется сказать всем уехавшим шахматистам: ну вот, пожалуйста. Как мы видим, у нас есть возможности играть с гимном и побеждать. Сейчас кто-то будет говорить: да нет, турнир был так себе. Такие люди будут точно. Но мы никогда не принижаем значимости побед, и тем более очень радостно, что организаторы соревнований повели себя в соответствии с настоящими принципами спорта», — приводит слова Журовой RT.

В турнире ШОС по круговой системе сыграли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана.

Сборная России по шахматам стала победителем на турнире ШОС. второе место заняла сборная Китая, третье — команда Монголии.