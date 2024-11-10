Защита титула Гребнева и успех Горячкиной. Интервью Александра Ткачева

Исполнительный директор ФШР отметил, что на ЧМ-2024 по рапиду и блицу в Нью-Йорке смогут сыграть большинство лидеров сборной России.

В бразильском городе Флорианополис завершилось первенство мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Россияне завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет. Золото из Бразилии увозят Диана Хафизова (девушки до 14), Ольга Карманова (девушки до 18) и Алексей Гребнев, который уже второй год подряд выигрывает чемпионат мира до 18 лет. Помимо этого, Яна Жапова завоевала серебро в категории до 16 лет, а Мария Власова, Никита Калинин и Галина Михеева заняли третье место до 14, 16 и 18 лет соответственно. Детали турнира «СЭ» обсудил с исполнительным директором Федерации шахмат России (ФШР) Александром Ткачевым. Также мы затронули тему победы Александры Горячкиной на втором этапе женского «Гран-при ФИДЕ» в Шымкенте и представительство России на ЧМ-2024 по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке в конце года.

В Бразилии Гребневу и Кармановой очень помог опыт участия в суперфинале-2024

— Александр Васильевич, вы довольны итогами выступления россиян во Флорианополисе?

— Очень доволен.

— Чей результат больше всего удивил?

— Сложный вопрос. У каждой медали своя история. Если говорить про чемпионов, то, конечно, здорово выступил Алексей Гребнев. Да, он был рейтинг-фаворитом, но защитить титул в любом виде спорта сложнее, чем завоевать его первый раз. Плюс он очень уверенно шел по турниру, не дал усомниться в своей практической силе. Результат Дианы Хафизовой, которая обеспечила досрочную победу за тур до конца, заслуживает отдельного восхищения и аплодисментов. Ольга Карманова в предпоследнем туре неожиданно проиграла соотечественнице Марии Алексеенко. Пожалуй, это была ее самая неудачная партия на турнире. Но после такого фиаско Ольга нашла в себе силы и прекрасно провела последнюю партию. Буквально разгромила свою оппонентку за 24 хода. По остальным ребятам, завоевавшим медали, тоже могу сказать, что они играли блестяще. Это касается и Никиты Калинина, и Яны Жаповой, и Марии Власовой, и Галины Михеевой. Конкуренция была очень серьезная. В Бразилии были представители 62 стран, всего 520 участников.

— Гребневу и Кармановой пошел на пользу тот факт, что они приняли участие в своем дебютном суперфинале?

— Уверен в этом абсолютно. Выступление в Барнауле дало огромный толчок в их развитии. Они почувствовали, что такое взрослые шахматы во всех смыслах этого слова, и перенесли этот опыт на главный для них турнир в этом году.

Александра Горячкина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

На ЧМ-2024 по рапиду и блицу мы будем представлены не статистами

— В эти же дни в Казахстане завершился второй этап женского «Гран-при», являющегося частью отбора в турнир претенденток. С самого начала лидерство в турнире захватила Александра Горячкина — в итоге россиянке хватило запаса, чтобы зафиксировать чистое первое место. Впечатлила ее игра?

— Да, Александра в блестящем стиле выиграла турнир в Шымкенте. Хочется верить, что такой старт в новом чемпионском цикле, приведет ее в итоге к матчу за мировую корону. У Горячкиной уже был опыт чемпионского матча. Надо возвращаться в статус претендента. Болеем, конечно, и за Екатерину Лагно. Да, на первом для себя этапе «Гран-при» она выступила не в свою силу. Будем надеяться, что это временная история, и Екатерина сможет повторить свой прошлый успех и по итогам «Гран-при» завоевать путевку в претендентский турнир (шахматистки, занявшие 1-2-е места по итогам «Гран-при», получают путевки в турнир претенденток. - Прим. «СЭ»). Болеем за наших девушек.

— Есть ли уже понимание, сколько наших гроссмейстеров выступит на ЧМ-2024 по быстрым шахматам и блицу?

— Могу сказать так: из тех, у кого не было действующих виз, желание сыграть на ЧМ-2024 изъявили 17 человек. Практически все получили американские визы. На момент пятницы, 8 ноября, было всего три отказа. То есть в целом на выходе мы имеем неплохой результат, хотя были опасения, что до Нью-Йорка доедут единицы.

— Приятные новости.

— При этом я бы не хотел забегать вперед. Иметь визу и попасть в Нью-Йорк — не совсем одно и то же. По разным причинам. Можно банально подхватить простуду накануне... Будем верить, что спортсмены, которые в итоге доберутся до места событий, смогут бороться за самые высокие места. Болельщики ждут не только красивой игры, но и побед, и медалей на уровне прошлого года.

— Могли бы назвать несколько фамилий?

— На мой взгляд, за медали будут бороться Александр Грищук, Екатерина Лагно, Ян Непомнящий, Валентина Гунина. У того же Есипенко и Арсения Нестерова неплохие шансы. Понятно, что будет тяжело. Особенно в блице, где изменилась формула проведения ЧМ, но главное то, что в Нью-Йорке мы будем представлены не статистами.

— Один из сильнейших блицоров мира Владислав Артемьев все-таки решил не играть?

— К сожалению, Влада не будет на ЧМ-2024.