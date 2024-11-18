Наши девушки и Карлсен. Супертурнир в Калькутте завершился триумфом российских шахматисток

Горячкина — чемпионка Tata Steel Chess India-2024, в блице наши заняли весь пьедестал.

Российские шахматистки очень круто выступили на супертурнире Tata Steel Chess India-2024, показав, что отлично готовы к стартующему в конце декабря чемпионату мира по рапиду и блицу. В быстрые шахматы не было равных Александре Горячкиной, которая на два очка опередила ближайшую преследовательницу Нану Дзагнидзе из Грузии. С такой же форой мужской рапид-турнир выиграл Магнус Карлсен. В блице норвежец тоже был недосягаем, набрав 13 очков из 18 (у занявшего второе место американца Уэсли Со — 11,5). А вот женский турнир закончился полным триумфом наших девушек, занявших весь подиум. Первой стала трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно. На пол-очка от нее отстала действующая чемпионка мира Валентина Гунина, Горячкина — на два.

Девятая для Магнуса

После тотального разгрома всех соперников в рапид трудно было предположить, что Карлсен и Горячкина упустят общую победу в Tata Steel Chess India (очки суммируются по итогам рапид- и блицтурниров). Они благополучно и причалили к финишу, но... если Магнус только увеличил свой отрыв в блице до 1,5 очка, то Александре пришлось поволноваться в концовке, пусть не слишком сильно.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

О том, что Карлсен не готов почивать на лаврах, даже имея двух-, а фактически четырехочковый отрыв, стало ясно еще в первый день, когда он продолжил громить соперников и из первых шести партий выиграл пять... Не обошлось без сбоя, когда в 7-м туре Магнус, очевидно, что-то перепутав, в 20 ходов проиграл белыми Арджуну Эригайси, но это никак не повлияло на положение дел: набрав 6,5 из 9, норвежец все равно оставался единоличным лидером в блиц. Второй день он начал гораздо более миролюбиво: после выигрыша у Сунилдута Нараянана норвежец сделал целых пять ничьих подряд, и это позволило Арджуну (одержавшему четыре победы в пяти турах) вырваться в лидеры — 11 против 10,5... Увы, в этот момент рекордсмена-2024 оставили силы, и в оставшихся трех партиях индиец больше очков не набрал (поражения от Видита, Карлсена и Прагнанандхи). Чемпион же выдал три из трех! В итоге у Карлсена оказалось 13 из 18, а Эригайси даже не удержался на второй строчке, пропустив вперед Со (11,5), который также стал вторым в итоговой таблице.

Для Карлсена это уже девятая победа в 2024 году. До этого были: Chessable Masters, Freestyle Hamburg, Grand Chess Tour Warsaw, Grenke Classic, Casablanca Chess, Norway Chess, Speed Chess Championship, Generation Cup, а вперед его еще ждет финал в Champions Chess Tour и, разумеется, чемпионаты мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Напомним, что в прошлом году Tata Steel Chess India выиграл Александр Грищук. В этот раз представлявший Россию Даниил Дубов выступил явно слабее своих возможностей. Семь стартовых партий в рапид 28-летний москвич закончил вничью, а в двух заключительных турах уступил Карлсену и Винсенте Кеймеру (-8,9 очка в рейтинге). В блиц Даниил начал великолепно. После первого дня он шел на третьем месте, однако во втором круге Дубов потерпел сразу четыре поражения, потеряв три позиции в таблице и более 20 очков рейтинга.

Шахматистка Александра Горячкина, Магнус Карлсен (в центре) и Вишванатан Ананд. Фото Global Look Press

В трех контролях

У женщин также не получилось плотной борьбы за итоговое первое место. Но здесь не потому, что Александра Горячкина продолжила доминировать, а потому, что ее ближайшая преследовательница Нана Дзагнидзе в блице терпела одно поражение за другим. Она в итоге вообще замкнула таблицу блиц-турнира, набрав лишь 6,5 очка. Александра, надо сказать, тоже не блистала. В ее активе 9,5 из 18, но... этого оказалось более чем достаточно, чтобы сохранить лидерство. Причем оберегали его две другие российские шахматистки. Екатерина Лагно, расстроенная недавней неудачей на этапе «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане и рапид-частью в Калькутте, безжалостно расправлялась со всеми в первом круге (7 из 9) и гарантировала себе победу еще за тур до финиша. Интересно, что в последнем 18-м туре она уступила Валентине Гуниной и позволила ей сократить разрыв всего до пол-очка — 11,5 против 11. В итоге все три первые строчки заняли российские шахматистки. Итоги такого супервыступления «СЭ» прокомментировал главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский.

— Как бы вы охарактеризовали итоговую победу Александры в Калькутте?

— Неделю назад Саша победила на этапе «Гран-при ФИДЕ» в классическом контроле, в Индии здорово сыграла в рапид и в блиц. Когда за короткий период времени ты добиваешься успехов в разных контролях, то это не бывает случайно. Это говорит, что она в суперформе. Теперь важно сохранить ее как минимум до конца года. В целом здорово, что девушки проверили свои силы в таком конкурентном турнире.

— Хорошие предчувствия перед ЧМ в Нью-Йорке?

— В Калькутте у наших девушек была полная доминация. В США они тоже будут являться фаворитами. Как никогда в них уверен. Про Горячкину я уже сказал. Радует, что Катя [Лагно] быстро отошла от неудачной поездки в Казахстан, Валя [Гунина] набирает форму к главному для себя старту года. В блиц-турнире она показывала свои фирменные шахматы.

Общий зачет Tata Steel Chess India (мужчины):

1. Карлсен (15+13) — 28; 2. Со (11+11,5) — 22,5; 3. Прагнананда (11+9,5) — 20,5; 4-5. Абдусатторов (10+8), Эригайси (7+11), — по 18; 6. Дубов (7+9) — 16; 7-9. Кеймер (9+6), Нихал Сарин (8+7), Видит (6+9) — по 15; 10. Нараянан (6+6,5) — 12,5.

Общий зачет Tata Steel Chess India (женщины):

1. Горячкина (15+9,5) — 24,5; 2. Лагно (9+11,5) — 20,5; 3. Гунина (9+11) — 20; 4. Вантика (10+9,5) — 19,5; 5-6. Дзагнидзе (11+6,5), Харика (9+8,5) — 17,5; 7. Костенюк (7+9) — 16; 8. Дешмук (7+8,5) — 15,5; 9. Вайшали (7+8) — 15; 10. Конеру (6+8) — 14.