Фируджа считает, что судья украл у него победу над Непомнящим. Скандал на турнире претендентов

Арбитру не понравилась обувь представителя Франции.

В девятом туре турниров претендентов/претенденток было зафиксировано две победы. Видит Гуджрати реабилитировался за слабую партию с Гукешем и смог обыграть набравшего ход Хикару Накамуру, а у женщин Тань Чжунъи вернула себе единоличное лидерство после успеха черным цветом в противостоянии с Рамешбабу Вайшали (четвертое поражение подряд для 22-летней представительницы Индии). Однако большего всего обсуждалась партия Алирезы Фируджи и Яна Непомнящего. Россиянин сумел защитить непростую позицию, а его оппонент посетовал на неквалифицированную работу арбитра турнира, попросив организаторов наказать его.

Девять жизней?

Уже в третий раз на турнире претендентов-2024 в Торонто Непомнящий получил тяжелейшую позицию черными, но, как и в партии с Прагнанандхой и Гукешем, добился ничьи. Фируджа смог поставить перед россиянином проблемы в дебюте и заставить пойти на бесперспективную пешечную расстановку, а затем снял с доски все лишние фигуры — и получил «бесплатную» атаку. Иранец самозабвенно наседал на позицию черных, но затем в его игре что-то сломалось. Яну удалось построить крепость, которую Алиреза даже не стал пытаться «брать измором» и подписал мировую почти сразу после контроля.

«Как вы думаете, сколько своих жизней уже израсходовал Ян? Видимо, у него их девять, — резюмировал окончание партии 15-й чемпион мира Виши Ананд. — Мне не кажется, что во время защиты с Фируджей у него хоть капля пота упала со лба. Он даже не выглядит так, будто работает, он выглядит так, словно выплывает из этих сложных позиций!»

Сам же Алиреза, объясняя потерю преимущества, нашел крайнего. «Позорное действие главного арбитра [Ариса] Маргетиса в отношении меня, — подчеркнул гроссмейстер. — В середине игры, в самый напряженный момент, когда я прогуливался во время хода Яна, главный судья подошел ко мне и сказал, чтобы я больше не гулял по залу, потому что моя обувь шумит во время ходьбы по деревянному полу. Он попросил не перемещаться по залу и прийти завтра в другой паре обуви, однако мои ботинки вполне официальные, и я ношу их уже больше года.

Это выбило меня из колеи, и я полностью потерял концентрацию. Я сказал организаторам, что судью надо наказать. Честно говоря, все эти непрофессиональные вещи происходят со мной почти на каждом турнире, и это реально доводит меня до изнеможения».

Оправдание звучит не очень корректно, но молодого гения можно понять. Он с таким трудом и такими жертвами (в том числе репутационными) отбирался в Торонто, а теперь проваливает второй турнир претендентов подряд. Не помогает даже покровительство самого Магнуса Карлсена.

Арбитр Арис Маргетис в интервью журналисту Майку Кляйну рассказал, как это выглядело с его стороны.

«Не знаю, как бы это описать — это был топот. Я задумался, не слишком ли это громко, не отвлекает ли это кого-либо? Я пришел к выводу, что действительно становится слишком громко. И один из шахматистов (Ниджат Абасов) официально пожаловался мне. Он сидел вблизи. А когда шахматист подает мне официальную жалобу, у меня как главного арбитра есть несколько обязанностей. Одна из них — защищать всех участников и поддерживать целостность соревнований. И мне пришлось принимать решение».

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Четвертая победа китаянки

За пять туров до конца Фируджа отстает от лидеров — Непомнящего и Гукеша — на два очка. В десятом туре ему играть с Фабиано Каруаной, имеющим на балл больше. Ян встретится с Гукешем, имея белый цвет. Надо попытаться создать проблемы (пока) главному конкуренту и самому молодому участнику турнира.

В женском турнире Александра Горячкина сыграла вничью против Анны Музычук, а Екатерина Лагно в вязкой борьбе разошлась миром с Хампи Конеру. В обоих поединках силы оказались равны в сложных окончаниях. В то же время Тань Чжунъи всего за 21 ход выиграла у аутсайдера турнира Рамешбабу Вайшали (еще в одной партии дня Лэй Тинцзе прервала свою победную серию с Нургюл Салимовой). Таким образом, 16-я чемпионка мира вновь стала единоличным лидером турнирной таблицы. Горячкина и Лэй Тинцзе отстают на пол-очка и уже сегодня, 15 апреля, проведут очную партию. Россиянка будет играть белыми.

Положение после девяти туров

Женщины

1. Тань Чжунъи — 6;

2-3. А.Горячкина, Лэй Тинцзе — по 5,5;

4. Е.Лагно — 5;

5-6. Х.Конеру, Н.Салимова — по 4;

7. А.Музычук — 3,5;

8. Р.Вайшали — 2,5.

Пары 10-го тура

Тань Чжунъи — Конеру

Горячкина — Лэй Тинцзе

Лагно — Музычук

Салимова — Вайшали

Мужчины

1-2. Я.Непомнящий, Д.Гукеш — по 5,5;

3. Р.Прагнанандха — 5;

4-6. С.Видит, Х.Накамура, Ф.Каруана — по 4,5;

7. А.Фируджа — 3,5;

8. Н.Абасов — 3.

Пары 10-го тура

Непомнящий — Гукеш

Прагнанандха — Видит

Каруана — Фируджа

Накамура — Абасов