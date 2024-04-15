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Фируджа считает, что судья украл у него победу над Непомнящим. Скандал на турнире претендентов

Фируджа заявил, что судья украл у него победу над Непомнящим
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алиреза Фируджа.
Фото Global Look Press
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Арбитру не понравилась обувь представителя Франции.

В девятом туре турниров претендентов/претенденток было зафиксировано две победы. Видит Гуджрати реабилитировался за слабую партию с Гукешем и смог обыграть набравшего ход Хикару Накамуру, а у женщин Тань Чжунъи вернула себе единоличное лидерство после успеха черным цветом в противостоянии с Рамешбабу Вайшали (четвертое поражение подряд для 22-летней представительницы Индии). Однако большего всего обсуждалась партия Алирезы Фируджи и Яна Непомнящего. Россиянин сумел защитить непростую позицию, а его оппонент посетовал на неквалифицированную работу арбитра турнира, попросив организаторов наказать его.

Девять жизней?

Уже в третий раз на турнире претендентов-2024 в Торонто Непомнящий получил тяжелейшую позицию черными, но, как и в партии с Прагнанандхой и Гукешем, добился ничьи. Фируджа смог поставить перед россиянином проблемы в дебюте и заставить пойти на бесперспективную пешечную расстановку, а затем снял с доски все лишние фигуры — и получил «бесплатную» атаку. Иранец самозабвенно наседал на позицию черных, но затем в его игре что-то сломалось. Яну удалось построить крепость, которую Алиреза даже не стал пытаться «брать измором» и подписал мировую почти сразу после контроля.

«Как вы думаете, сколько своих жизней уже израсходовал Ян? Видимо, у него их девять, — резюмировал окончание партии 15-й чемпион мира Виши Ананд. — Мне не кажется, что во время защиты с Фируджей у него хоть капля пота упала со лба. Он даже не выглядит так, будто работает, он выглядит так, словно выплывает из этих сложных позиций!»

 
Артем Усков. «Думаю, Фируджа в этот раз будет бороться за итоговую победу в претендентском». Интервью с молодой звездой российских шахмат

Сам же Алиреза, объясняя потерю преимущества, нашел крайнего. «Позорное действие главного арбитра [Ариса] Маргетиса в отношении меня, — подчеркнул гроссмейстер. — В середине игры, в самый напряженный момент, когда я прогуливался во время хода Яна, главный судья подошел ко мне и сказал, чтобы я больше не гулял по залу, потому что моя обувь шумит во время ходьбы по деревянному полу. Он попросил не перемещаться по залу и прийти завтра в другой паре обуви, однако мои ботинки вполне официальные, и я ношу их уже больше года.

Это выбило меня из колеи, и я полностью потерял концентрацию. Я сказал организаторам, что судью надо наказать. Честно говоря, все эти непрофессиональные вещи происходят со мной почти на каждом турнире, и это реально доводит меня до изнеможения».

Оправдание звучит не очень корректно, но молодого гения можно понять. Он с таким трудом и такими жертвами (в том числе репутационными) отбирался в Торонто, а теперь проваливает второй турнир претендентов подряд. Не помогает даже покровительство самого Магнуса Карлсена.

Арбитр Арис Маргетис в интервью журналисту Майку Кляйну рассказал, как это выглядело с его стороны.

«Не знаю, как бы это описать — это был топот. Я задумался, не слишком ли это громко, не отвлекает ли это кого-либо? Я пришел к выводу, что действительно становится слишком громко. И один из шахматистов (Ниджат Абасов) официально пожаловался мне. Он сидел вблизи. А когда шахматист подает мне официальную жалобу, у меня как главного арбитра есть несколько обязанностей. Одна из них — защищать всех участников и поддерживать целостность соревнований. И мне пришлось принимать решение».

Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Четвертая победа китаянки

За пять туров до конца Фируджа отстает от лидеров — Непомнящего и Гукеша — на два очка. В десятом туре ему играть с Фабиано Каруаной, имеющим на балл больше. Ян встретится с Гукешем, имея белый цвет. Надо попытаться создать проблемы (пока) главному конкуренту и самому молодому участнику турнира.

В женском турнире Александра Горячкина сыграла вничью против Анны Музычук, а Екатерина Лагно в вязкой борьбе разошлась миром с Хампи Конеру. В обоих поединках силы оказались равны в сложных окончаниях. В то же время Тань Чжунъи всего за 21 ход выиграла у аутсайдера турнира Рамешбабу Вайшали (еще в одной партии дня Лэй Тинцзе прервала свою победную серию с Нургюл Салимовой). Таким образом, 16-я чемпионка мира вновь стала единоличным лидером турнирной таблицы. Горячкина и Лэй Тинцзе отстают на пол-очка и уже сегодня, 15 апреля, проведут очную партию. Россиянка будет играть белыми.

 
Ян&nbsp;Непомнящий. Непомнящий не смог уйти в отрыв, за победу у женщин борются россиянки и китаянки

Положение после девяти туров
Женщины
1. Тань Чжунъи — 6;
2-3. А.Горячкина, Лэй Тинцзе — по 5,5;
4. Е.Лагно — 5;
5-6. Х.Конеру, Н.Салимова — по 4;
7. А.Музычук — 3,5;
8. Р.Вайшали — 2,5.
Пары 10-го тура
Тань Чжунъи — Конеру
Горячкина — Лэй Тинцзе
Лагно — Музычук
Салимова — Вайшали

Мужчины
1-2. Я.Непомнящий, Д.Гукеш — по 5,5;
3. Р.Прагнанандха — 5;
4-6. С.Видит, Х.Накамура, Ф.Каруана — по 4,5;
7. А.Фируджа — 3,5;
8. Н.Абасов — 3.
Пары 10-го тура
Непомнящий — Гукеш
Прагнанандха — Видит
Каруана — Фируджа
Накамура — Абасов

Шахматы
Хикару Накамура
Ян Непомнящий
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Непомнящий не смог уйти в отрыв, за победу у женщин борются россиянки и китаянки