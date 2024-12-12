Чемпионка мира по рапиду — о предстоящем старте в Нью-Йорке, счастливых туфлях и матче Дин — Гукеш.

Анастасия Боднарук показала, что находится в отличной форме перед поездкой на ЧМ по рапиду и блицу, который состоится в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В рамках финальных турниров РАПИД и БЛИЦ Гран-при России в Сочи 32-летней представительнице Санкт-Петербурга не было равных. В рапид действующая чемпионка мира выиграла 12 (!) партий из 13, опередив ближайшую преследовательницу Дарью Войт на 2 очка (третьей стала Валерия Клейменова). В блиц Боднарук одержала 10 побед в 13 турах и также досрочно обеспечила себе первое место (в топ-3 также вошли Екатерина Гольцева и Екатерина Борисова).

В интервью «СЭ» Анастасия рассказала об ожиданиях от поездки в США, а также поделилась мнением о матче за мировую шахматную корону между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу.

В течение года не так часто играла в рапид и в блиц

— Поздравляю вас с прекрасной игрой в Сочи. Главной задачей было проверить свою форму перед ЧМ?

— Спасибо. Мне была нужна добавочная практика. В течение года не так часто играла в рапид и в блиц, поэтому, как вы правильно сказали, хотелось понять, в какой я форме, оценить свое состояние прямо сейчас.

— Довольны собой?

— Конечно, довольна. На финале «Гран-при» собрался очень неплохой состав, и победить в такой компании приятно. Хотя и были моменты, где я недоработала, но это поправимо. Важнее для меня был турнир по рапиду. В этом временном контроле я играю сильнее. В блиц уже действовала с мыслью: «Как получится». Получилось хорошо.

— В нашем прошлом интервью вы говорили, что больше любите блиц.

— Сейчас все-таки рапид для меня на первом месте, хотя большинство шахматистов, конечно, выберут блиц. Играть в него веселее и эмоциональнее. Если хорошо идет, то можно получить отличный заряд энергии.

— Давайте обсудим вашу поездку в Нью-Йорк. Первый раз будете в этом городе?

— Это первая поездка с США для меня, и это волнительно. Речь и про важнейший турнир в другом часовом поясе, и про само путешествие, которое будет непростым в плане логистики. Очень надеюсь, что оно пройдет легко и не повлияет на мою игру.

— Долго будете добираться?

— Будет одна длинная пересадка — на восемь часов в Ташкенте, а из столицы Узбекистана уже полечу напрямую в Нью-Йорк.

— В этом году вы здорово сыграли в Ташкенте, выиграв международный женский шахматный фестиваль. Это хороший знак.

— В целом Узбекистан — счастливая для меня страна. В прошлом году выиграла ЧМ по рапиду, в этом здорово сыграла в Ташкенте в классику. Так что во время пересадки постараюсь прихватить немного удачи с собой в дорогу.

Фото FIDE

Конкуренция на ЧМ будет очень серьезной

— Получение американской визы было тяжелым испытанием?

— Тут хочется выразить большую благодарность Федерации шахмат России. Они здорово помогли в этом процессе. Хотя нервозность присутствовала. Получала визу в Ереване, но поездка несколько раз откладывалась. Плюс к тому моменту появилась информация, что в других странах некоторые наши шахматистки получили отказ. Для меня же в итоге все сложилось удачно.

— После победы на ЧМ в Самарканде вы говорили, что первые два дня рапид-турнира играли в свое удовольствие. Сейчас получится так же или чувствуется давление из-за защиты титула?

— К сожалению, есть такой момент. В прошлом году я была темной лошадкой. В этом темно-белой лошадкой (Смеется.). Если серьезно, то доля ответственности повысилась. Постараюсь, чтобы это негативно на меня не повлияло. Не всегда получается руководить этим процессом, но я давно в этом спорте. Должна справиться.

Сейчас все мысли связаны с Нью-Йорком. Очень хочется там достойно выступить. Надеюсь, что удастся собраться и выложиться на все сто процентов.

— Вы говорили, что туфли, в которых вас вынужденно заставили играть в Самарканде, стали для вас счастливыми (изначально Анастасия рассчитывала выступать в строгих кроссовках, но получила замечание за несоблюдение дресс-кода. - Прим. «СЭ»). Возьмете их в Нью-Йорк?

— Я больше не надевала их после ЧМ. Подумаю. Если будет место в чемодане, то возьму.

— Каким для вас получился этот год?

— Средний год. Успешно его начала, удачно сыграв женский круговой турнир в Австрии, заняв второе место. Затем выиграла женский международный турнир в Узбекистане. После этого провела сборы и рассчитывала, что это пойдет на пользу, но, похоже, потратила много сил. Высшую лигу провела очень плохо, и это, пожалуй, главное разочарование. В Нижнем Новгороде у меня просто закончилась энергия. Так что выступала волнами. Начало хорошее, середину я провалила. Теперь будем надеяться, что сейчас произойдет подъем. Я выиграла три последних турнира во все виды контроля. Хочу удержаться на этой волне успеха до 31 декабря.

— Состав высшей лиги в этом году был очень сильным?

— Вернулась Наташа Погонина, но у меня не было ощущения, что этот состав сильнее предыдущих. Высшая лига — всегда нервный, ответственный турнир. На кону выход в суперфинал, все играют на пределе своих возможностей. У меня в этот раз проявить себя не получилось.

— На ЧМ конкуренция будет чуть пониже, учитывая, что не все топы смогут добраться до США?

— Я бегло посмотрела список участников. Из топ-10 рейтинга не будет только Александры Горячкиной. Так что конкуренция будет очень серьезной.

Фото Этери Кублашвили

У меня порой есть проблемы со сном во время крупных турниров

— Новый год вы точно будете встречать в Нью-Йорке. Уже есть какие-то планы или все зависит от результатов?

— Пока нет. Сейчас у меня есть два более-менее свободных дня между серией турниров и сборами национальной команды. В эти дни планирую посмотреть, как провести свое свободное время.

— Сборы будут длительными?

— С 12 по 20 декабря, а 23-го у меня уже перелет.

— Будет немного времени на акклиматизацию.

— Закладываю на это два — 24-е и 25-е. Немного волнуюсь из-за разницы во времени, которая составляет восемь часов. Это, конечно, много, а у меня порой есть проблемы со сном во время крупных турниров. Так что буду надеяться, что сон не нарушится. Это очень важный момент.

— Будете ли вы общаться с тренером по ходу ЧМ?

— Уже много лет мой постоянный тренер — Андрей Михайлович Лукин. Буду обращаться к нему за советом. Найдем время, чтобы мы могли удобно состыковаться из-за разницы часовых поясов.

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Дин всем доказывает, что не надо недооценивать действующего чемпиона мира

— Удается ли следить за матчем за мировую шахматную корону в Сингапуре?

— Очень бегло слежу, но рада, что удалось внимательно посмотреть 12-ю партию. Она получилась очень классная. Если говорить в целом о матче, то радует, что идет такая борьба и интрига по-прежнему сохраняется. До матча многие считали Гукеша однозначным фаворитом, а Дина откровенно списывали со счетов. Сейчас он всем доказывает, что не надо недооценивать действующего чемпиона мира. Думаю, весь шахматный мир рад, что все проходит именно по такому сценарию.

— Если дело дойдет до тай-брейка, то Лижэня можно считать фаворитом?

— Слышала мнения, что Гукеш не очень хорошо играет в рапид и блиц, но, учитывая напряженность матча, наверное, это не так важно. Все равно будут примерно одинаковые шансы на успех. Тяжело что-то спрогнозировать.

— Дин уже несколько раз в этом матче избирал лондонскую систему, и, похоже, это его любимый дебют после успеха в матче с Яном Непомнящим. А какой коронный дебют у вас?

— Люблю староиндийскую защиту за черных. Она, кстати, принесла мне победу на тай-брейке ЧМ с Хампи Конеру. Люблю такой агрессивный, напористый стиль.

— Кто сейчас сильнее всех играет староиндийскую?

— Раньше точно играл Гарри Каспаров* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Сейчас на высоком уровне как основной дебют мужчины ее не применяют: слишком опасный вариант. Так что даже сложно кого-то выделить.