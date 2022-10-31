Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?

71-летний шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию, информирует РЕН ТВ. По данным источника, 29 октября чемпион мира по шахматам неудачно упал возле здания Государственной думы в Москве.

Фейк

Изначально в информационном поле появилась версия о нападении на легенду спорта и действующего депутата нижней палаты парламента. Но ее опровергли сразу несколько источников. Пиар-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис заявил, что данное сообщение является фейком и не соответствует действительности.

По данным Mash, дочь Карпова Софья также сообщила, что ее отец получил травму в результате падения и на него никто не нападал. А помощник Анатолия, Альберт Степанян, и вовсе добавил, что с шахматистом все в порядке.

«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — сказал Степанян ТАСС.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин пожелал здоровья Карпову.

«Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в Telegram-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», — сказал Карякин ТАСС.

Госпитализация

По данным РЕН ТВ, Карпова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В больницу его якобы привезли без сознания. У звездного шахматиста диагностировали перелом левой бедренной кости и закрытую черепно-мозговую травму. По информации РИА «Новости Спорт», повреждения получены в результате падения.

«Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Предварительно, он получил травмы из-за падения», — рассказал собеседник агентства.

У Mash позднее появилась неутешительная информация о том, что помимо упомянутых выше травм у Карпова диагностировали ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство. Сообщается, что это может быть следствием перенесенного инсульта.

Состояние знаменитости, по данным нескольких источников, тяжелое. В настоящее время он находится в реанимации. Есть информация, что его даже ввели в искусственную кому.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович пожелал Карпову скорейшего выздоровления. «Здоровья, безусловно, желаю!» — сказал Дворкович «СЭ».

«Ни нападения, ничего такого не было. Он дома, с ним все хорошо», — заявила «Известиям» супруга прославленного шахматиста Наталья Буланова.

Позднее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что Карпов получил травму бытового характера и находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь.

Баку

Совсем недавно известный шахматист вернулся из Баку, где 27 октября участвовал в презентации художественного фильма «Чемпион мира». Картина посвящена поединку за звание чемпиона мира между действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и претендентом Виктором Корчным, который прошел в 1978 году на Филиппинах. Это уже третья зарубежная премьера — ранее показы состоялись в Женеве и Риме.

Со Швейцарией также связана не самая приятная история — Карпов не смог присутствовать на демонстрации фильма в штаб-квартире ООН из-за въездной визы. Тогда чемпион мира записал видеообращение к зрителям в Женеве, которое было показано перед демонстрацией киноленты во Дворце наций.

Как объяснил сам Карпов, ситуация вышла неоднозначной: «В СМИ прозвучала информация, что мне запретили въезд. Это не так. В последний момент на высоком уровне мне было рекомендовано заняться получением швейцарской визы. Было сказано, что по немецкой меня не пустят. Информация о том, что Швейцария мне не дала визу, не соответствует действительности. У меня не было времени обратиться в консульство этой страны. Наверное, это был ловкий ход. Они понимали, что швейцарскую визу я получить не успею. Поэтому, наверное, они сначала и выдали такую информацию по немецкой визе. А потом решили, что, учитывая нынешние политические обстоятельства, пропустить меня в Швейцарию не могут».

По возвращении в Москву из Баку Карпов попал в инцидент около здания Госдумы.