Есипенко в одной победе от выхода в турнир претендентов! Блестящее выступление Андрея на Гоа

В четвертьфинале остановил обидчика Даниила Дубова.

Стали известны имена всех полуфиналистов Кубка мира-2025. В первом полуфинале сразятся представители Узбекистана Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев, а за вторую путевку в финал (и гарантированное место в турнир претендентов) поспорят Вэи И и Андрей Есипенко. Китайский гроссмейстер в своем четвертьфинале одолел, пожалуй, главного фаворита турнира — Арджуна Эригайси, а россиянин переиграл олимпийского чемпиона в составе сборной США Сэма Шенкленда. Все поединки получились очень нервными, показав всю красоту нокаут-системы.

До конца

По итогам классической части четвертьфиналов дальше шагнул только Нодирбек Якуббоев, переигравший немца Александра Донченко. В остальных парах победитель определялся на тай-брейке, который великолепно начался для нашего соотечественника. Есипенко удалось переиграть Шенкленда черными фигурами. Это означало, что Андрею было достаточно сделать ничью белыми в ответной встрече. Однако вроде бы не самая сложная задача превратилась в настоящее испытание. Сэм сразу же захватил преимущество и смог дожать Есипенко в системе Каро-Канн.

На заказ у Хосе Мартинеса Алькантары (более известен как Жоспем) смог отыграться и Синдаров. Зато Вэй И, который в первой партии не сумел реализовать лишнее качество в партии против Эригайси, сумел переиграть индийского гроссмейстера в ответном поединке. Так седьмой сеяный стал вторым полуфиналистом Кубка мира.

В более коротком контроле Есипенко считался явным фаворитом. Перед началом матча Андрей шел на 40-й строчке в блицрейтинге, Сэм только на 87-й. И несмотря на обидное поражение белыми в рапид, россиянин показал свой класс. Гроссмейстер извлек уроки из первой рапид-части: после победы черным цветом Андрей выбрал редкую линию против защиты Филидора и полностью контролировал ситуацию. С учетом того, что Шенкленда не устраивала ничья, Сэм пошел ва-банк, но Андрей был точен в реализации.

В итоге Есипенко выиграл матч на тай-брейке, остановив разыгравшегося американца. Напомним, что ранее Шенкленд прошел Василия Иванчука, Видита Гуджрати, Рихарда Раппорта и Даниила Дубова. «Рад, что мне удалось выиграть четвертьфинал у Сэма Шенкленда, — отметил в своих социальных сетях россиянин. — Теперь я остаюсь в Индии до самого конца турнира. Впереди еще два матча. Всем большое спасибо за поддержку. Вижу много сообщений, это очень приятно. Будем работать дальше».

Андрей Есипенко. Фото FIDE

Три из четырех

В полуфинале Кубка мира Андрей встретится с Вэй И. В другом матче Якуббоеву будет противостоять его соотечественник и партнер по победной олимпиаде Жавохир Синдаров. Последний все-таки выбил из борьбы Жоспема. Первая партия рапида по 10 минут между ними завершилась вничью. Во второй партии получились своеобразные качели: Синдаров то получал перевес, то постепенно его выпускал. В итоге последним все же ошибся мексиканец — Жавохир провел пешку в ферзи и зафиксировал победу в матче.

Таким образом, точно один финалист будет представлять Узбекистан и обеспечит себе исторический выход на турнир претендентов. Проигравший в полуфинале сможет побороться за последнее место в претендентском матче за третье место. То есть из оставшихся четырех человек лишь один покинет Гоа ни с чем.

Так что у всех участников будет двойная возможность, чтобы решить главную задачу в этом чемпионском цикле. Да, Вэй И выглядит фаворитом не только своей полуфинальной пары, но и всего турнира. Но обыграть его вполне возможно.