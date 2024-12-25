Чемпионат мира по рапиду, основная информация: даты и расписание, участники и россияне

Что нужно знать о предновогоднем турнире лучших шахматистов мира в Нью-Йорке.

Даты и место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу

Чемпионат мира по рапиду (быстрые шахматы) и блицу пройдет в Нью-Йорке на Уолл-стрит с 26 по 31 декабря.

Формат проведения чемпионата

Запланировано четыре турнира: открытый и женский чемпионаты по рапиду, а также открытый и женский чемпионаты по блицу.

Соревнования в быстрых шахматах будут проходить по швейцарской системе: 13 туров в открытом турнире и 11 в женском. При дележе первого места в рапиде предусмотрен тай-брейк.

В блице регламент претерпел важное изменение по сравнению с предыдущим годом: после первого этапа (13 туров в открытом турнире и 11 в женском) восемь лучших участников в каждом турнире будут продолжать соревноваться по олимпийской системе.

Контроль времени: 15 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход в рапиде и 3 минуты + 2 секунды в блице.

Валентина Гунина. Фото Global Look Press

Кто одержал победу в прошлом году

Действующим чемпионом мира и по быстрым шахматам, и по блицу является норвежец Магнус Карлсен. В женских турнирах 2023 года первые места заняли россиянки: Анастасия Боднарук стала чемпионкой по рапиду, а Валентина Гунина — по блицу. При этом в стартовом списке шахматисток по рейтингу Боднарук была 51-й, а Гунина — 24-й.

Участники чемпионата мира по рапиду и блицу

Помимо Магнуса Карлсена, в турнире примут участие ряд элитных гроссмейстеров, включая Фабиано Каруану, Алирезу Фируджу и Хикару Накамуру. Российские шахматисты будут играть под нейтральным флагом. В том числе Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук и Андрей Есипенко.

Участники недавнего матча на первенство мира по классическим шахматам Дин Лижэнь и Доммараджу Гукеш в Нью-Йорке не выступят.

В женских турнирах примут участие действующие чемпионки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина, а также россиянка Катерина Лагно, Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, и китаянки Цзюй Вэнцзюнь, Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.

Всего в чемпионате мира сыграют около 300 шахматистов.

Катерина Лагно. Фото Global Look Press

Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу (московское время)

26 декабря, четверг. 22.00. Быстрые шахматы

27 декабря, пятница. 22.00. Быстрые шахматы

28 декабря, суббота. 22.00. Быстрые шахматы

29 декабря, воскресенье. День медиа

30 декабря, понедельник. 22.00. Блиц, первый этап

31 декабря, вторник. 22.00. Блиц, плей-офф

Призовой фонд чемпионата

Общий призовой фонд открытых турниров составляет 1 миллион долларов. По 90 тысяч выплачивается победителям в рапиде и в блице.

У женщин призовой фонд составит 428 500 долларов, из которых по 60 тысяч будет выплачено победителям.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Что говорят о чемпионате мира

«Из россиян в первую очередь высоко оцениваю шансы Яна Непомнящего. Знаю, что он впервые за долгие годы целенаправленно готовился к этому событию, так что будет представлять в Нью-Йорке грозную силу. Конечно, хорошие шансы на медали у Даниила Дубова и Александра Грищука, которые всегда очень сильны в этих контролях. Андрей Есипенко выиграл сильный опен в Катаре и может показать высокий результат. Будет не хватать нашего чемпиона Владислава Артемьева. Радует, что едут и молодые ребята — Арсений Нестеров, Иван Землянский, от них возможны сюрпризы. Понятно, что будет непросто. Состав сильнейший, включая Магнуса Карлсена. Но будем надеяться, что наши ребята порадуют», — сказал «СЭ» тренер Владимир Поткин.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы Непомнящего на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу, он находится в хорошей форме. В отдельных моментах я видел того Яна, который может побеждать, в том числе на чемпионате мира. Ему нужно акклиматизироваться, отоспаться, привыкнуть к разнице в часовых поясах. Ян — опытный шахматист, и шансы показать хороший результат у него есть», — сказал ТАСС комментатор Сергей Шипов.

«В прошлом году я была темной лошадкой. В этом — темно-белой лошадкой (смеется). Если серьезно, то доля ответственности повысилась. Постараюсь, чтобы это негативно на меня не повлияло. Не всегда получается руководить этим процессом, но я давно в этом спорте. Должна справиться», — сказала «СЭ» действующая чемпионка по рапиду Анастасия Боднарук.

Где смотреть партии чемпионата

Соревнования с комментариями экспертов будут показывать тематические каналы в YouTube. Видео также могут появляться на онлайн-платформе Rutube. Кроме того, ходы игроков можно отслеживать на сайте Lichess.org.