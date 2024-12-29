У России весь пьедестал на ЧМ по рапиду! Мурзин — самый неожиданный чемпион в истории!

Второе место у Александра Грищука, третье — у Яна Непомнящего.

Володар Мурзин продолжил приятную традицию, когда накануне новогодних праздников представитель российских шахмат делает громкую сенсацию на ЧМ по рапиду. В прошлом году Анастасия Боднарук была «посеяна» только под 51-м номером, но смогла выиграть главный турнир года по быстрым шахматам, на драматичном тай-брейке переиграв Хампи Конеру (представительница Индии выиграла свой второй титул в этом году). Мурзин, имевший 59-ю позицию в стартовом листе, занял чистое первое место, набрав 10 очков из 13. По ходу турнира ему удалось обыграть таких топов мировых шахмат, как Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда и Рамешбабу Прагнанандха. С последним Володару повезло, но как мы знаем, в спорте везет сильнейшим.

Пройти по краю

В последнем туре Мурзин сыграл аккуратную ничью против Карена Григоряна (армянский гроссмейстер накатил на финише, выиграв партии у Вэй И и Шахрияра Мамедьярова). Отстававший на пол-очка Александр Грищук уже на 12-м ходу пошел на мировую в партии с Леньером Домингесом, после чего преследователей, которые могли бы догнать Володара, уже не осталось.

Это был блестящий турнир для нашего молодого гроссмейстера. После первого дня он делил первое место всего с тремя участниками, одержав четыре победы подряд (в том числе над вторым «сеяным» Фабиано Каруана) и сыграв вничью с Левоном Ароняном. Во второй день Мурзин подтвердил, что его успехи на старте были неслучайны. Он сыграл плотные ничьи с топ-гроссмейстерами (Домингес, Эригайси, Гири), а в девятом туре обыграл самого Накамуру.

Заключительной день Володар начал с победы Дудой, который также шел в группе лидером. После этого в топ-3 образовалась исключительно из россиян: Мурзин и Грищук имели по 8 очков, Непомнящий — 7,5. По 7 очков было сразу 15 шахматистов, так что вся борьба была впереди. Момент истины наступил в 12 туре. Мурзин играл с Прагнанандха черными и был близок к первому поражению. Индийскому гроссмейстеру оставалось сделать несколько точных ходов для победы, но тут сказались нервы.

Праг допустил необъяснимую ошибку, превратив выигрышную позицию в проигрышную. В паралельной партии Грищук и Непомнящий сыграли вничью, и так Володар вышел на чистое первое место за тур до финиша.

В последнем туре его устраивала ничья с гроссмейстером превосходящим его в рейтинге, но Мурзин, похоже, уже не испытывал никакого давления. Весь турнир за исключением партии с Прагом он играл очень здорово и заслуженно стал чемпионом мира по рапиду. Пожалуй, самым неожиданным в истории.

На пол-очка от Володара отстали соотечественники Грищук и Непомнящий (Ян в последнем туре переиграл Самуэля Севян и переместил с седьмой строчки на третье). Дополнительные показатели принесли Грищуку серебряную медаль и 70 тысяч долларов, Непомнящему — «бронзу» и 56 тысяч.

«После первого дня на такой результат, конечно, грех жаловаться, но все же хотелось большего. Поздравления Володару и Саше! Завтра отдых, а послезавтра — блиц-турнир. Попытаюсь еще раз», — написал в своем Telegram-канале Ян Непомнящий.

Отказ Карлсена

Мурзин заработал за первое место 90 тысяч. Однако самое важное это титул, который навсегда оставит его имя в истории шахмат. С Володаром мы общались в марте 2023-го перед его поездкой на чемпионат Европы, который стал последним для российских шахматистов (в прошлом году ФШР перешла в Азиатскую федерацию).

В частности тогда Мурзин рассуждал о таланте Гукеша. В этом году 18-летний индиец стал 18-м чемпионом мира. Россиянин в 18 лет выиграл ЧМ по рапиду. Символично.

«Гукеш большой молодец, много работает над собой. Видно, что он уже достиг высокого уровня. Отличная тактика, хорошо считает, способен выжимать максимум в ничейных окончаниях. У Гукеша много сильных сторон. Часто ли пересекались с ним? Довольно часто. Самый запоминающийся ЧМ-2018 в Сантьяго. Он занял первое место, я второе. Хотя мне единственному в этом турнире удалось его победить», — отмечал Володар «СЭ».

Также юный гроссмейстер рассказывал не самую приятную историю связанную с Магнусом Карлсеном, который был кумиром для Володара.

— После сеанса юные шахматисты выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с вами. У вас тоже есть детские фотографии с титулованными гроссмейстерами?

— Да, конечно. Со многими великими гроссмейстерами за исключением Магнуса.

— Не пересекались с ним?

— Он мне отказал. Было очень обидно.

— Представляю.

— В детстве я был большим фанатом Магнуса. Но после того случая... Сейчас у меня нет любимого шахматиста.

Четыре сестры и топовый тренер

Володар родился 18 июля 2006 года в Нижнем Тагиле. Мурзин из многодетной семьи, — у него четыре родные сестры. Азы шахмат мальчик постигал дома, а его первым тренером стал Сергей Сулимов, к которому Володар пришел в возрасте 7 лет в шахматный кружок в общеобразовательной школе группы продленного дня. Позже его зачислили в «Стратегию», спортивную школу шашек и шахмат Нижнего Тагила, к этому же тренеру.

В первом же своем официальном турнире — этапе Детского Кубка России (Мемориал С. Левитского в Нижнем Тагиле) в 2014 году Володар набрал 9 из 9 и стал стремительно выдвигаться в число ведущих российских юных шахматистов. В 2015-м Мурзин выиграл первенство страны по блицу в своей возрастной группе, а год спустя уже стал лучшим на первенстве Европы по классическим шахматам.

В 2017 году Володар завоевал две медали (одну из них золотую) на первенстве мира в своей возрастной группе и в дальнейшем не раз отличался на мировых и европейских детских форумах. В разные годы занимался с известными тренерами Ярославом Призантом, Дмитрием Кокаревым, Александром Галкиным. Володар посещал сессии Гроссмейстерского центра ФШР «Сибирь», где с ним занимался, в основном, гроссмейстер Павел Малетин. С 2017 года основным наставником юноши стал старший тренер юношеской сборной России гроссмейстер Михаил Кобалия.

Михаил Робертович до сих пор ведет Володара и даже в последний момент заявился на ЧМ-2024 в Нью-Йорке, чтобы поддержать своего подопечного.

Важной вехой в шахматной карьере талантливого шахматиста оказался переезд в подмосковные Химки в 2017 году, который состоялся благодаря известному организатору Сергею Нестерову, собравшему в масштабном проекте «Профчессклаб» большинство молодых звезд России и ближнего Зарубежья.

В 2020, 2021 и 2023 годах поделил первое место на юниорском чемпионате России до 21 года. Как одна из главных надежд страны Мурзин участвовал в домашнем, сочинском Кубке мира-2021 среди мужчин, где прошел во второй круг соревнования. В 2022 году дебютировал в Суперфинале чемпионата России, где набрал 6 очков из 11. В 2023 году выиграл сильный опен-турнир в Ташкенте, Мемориал Г. Агзамова с результатом 9 очков из 10. Стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет по рапиду и блицу.

В октябре 2024-го он здорово сыграл на Global Chess League в Лондоне, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду. Из россиян это ранее удавалось сделать только Анатолию Карпову, Гарри Каспарову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Сергею Карякину и Даниилу Дубову.