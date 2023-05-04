«Многие люди думают, что я везунчик. Не уверен в этом». Дин Лижэнь — о победе в матче с Непомнящим за мировую шахматную корону

Интервью 17-го чемпиона мира.

Тай-брейк матча за мировую шахматную корону, как и весь титульный поединок в Астане, стал средоточием нереализованных возможностей и минимальных шансов, превратившихся в победу Дин Лижэня над Яном Непомнящим. О профессиональной составляющей китайского гроссмейстера уже высказались все возможные эксперты, поэтому повторяться не стоит. Хочется только сказать, что Дин поразил если не всех, то многих.

Казалось, он был близок к провалу буквально в каждой партии, причем часто он доводил себя до крайности сам, однако затем начинал изворотливо спасаться, а в конце вытянул единственный шанс в примерно равной позиции, отказавшись от повторения. В интервью 17-й чемпион мира рассказал, как он действительно отреагировал на утечку своей подготовки (во время матча делал вид, что не понимает, о чем его спрашивают журналисты), а также отметил, что перед матчем с Непомнящим продуктивно работал с психологом.

Фото Reuters

Друзья говорили, что могу набрать 3000 пунктов рейтинга

— Что вы чувствуете после завоевания титула?

— Это трудный вопрос. Главное чувство — это облегчение. Давление и напряжение ушли как ветер. После партии (четвертой победной рапид-партии на тай-брейке. — Прим. «СЭ») я плакал в комнате отдыха.

— Это был очень эмоциональный момент, не только вы плакали.

— До отъезда я знал, что если выиграю, то буду плакать. Так и случилось. Во время матча в какой-то момент я не рвался к победе. Говорил себе: «Ничего страшного не будет, если проиграю». Но затем я понял, что был бы очень и очень расстроен, если бы проиграл. Значит, я всем сердцем хотел этой победы.

— Вы осознаете степень вашего везения, оглядываясь на свой путь к матчу? Я имею в виду с момента попадания в турнир претендентов и дальше.

— Мои друзья говорили мне, что я избранный (смеется).

— Вы с ними согласны?

— Оглядываясь назад, да. Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен. Не знаю, такой ли жизни я хотел, действительно ли я хотел стать чемпионом мира.

— Тогда что же является вашей шахматной целью?

— Играть как компьютер, как искусственный разум (смеется). В какой-то момент я думал, что если буду играть как компьютер, то смогу выигрывать любую позицию у кого угодно, вне зависимости от звания и рейтинга. Иногда друзья говорили мне, что я могу набрать 3000 пунктов рейтинга, и мой «потолок» был очень высок в какой-то момент, но при этом «пол» тоже может быть очень низким.

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий на церемонии награждения. Фото Reuters

После утечки информации подумал, что идей особо не осталось

— Как вам удалось собраться после второй партии, других поражений и упущенных шансов на матче в Астане?

— Мне очень помогли мои друзья. Я рассказал им о том, как сидел в комнате отдыха, и они пытались найти причины и решения. Кроме того, до турнира я ходил к психологу, который также мне помог.

— Что происходило с вами, когда вы сидели в капюшоне в комнате отдыха во время первых двух партий?

— Во время первой партии я вообще не мог думать о шахматах. Будто бы играл сам с собой: я видел здесь белые фигуры, там — черные, а играл как раз черными (имеется в виду электронная доска в комнате отдыха. — Прим. «СЭ»). То есть это реально было как игра против себя. Во время второй партии я не мог посчитать ходы.

— После первых двух партий вы неожиданным образом преобразились и как будто стали другим человеком. Это все благодаря помощи друзей?

— Да, к третьей партии я пришел в себя. Мы с друзьями умеем хорошо находить причины [слабой игры]. Также могу сказать, что сменил отель, вновь переехав обратно в официальный. Это было необходимо, если я хотел играть на победу. Я чувствовал, что если останусь в другом отеле, то пребывание там пробудит плохие воспоминания, и они меня демотивируют.

— Можете ли вы назвать свою команду? Кто вас поддерживал?

— Рихард Раппорт был здесь все время. Другие имена не столь известны, к тому же они не все шахматисты, есть также и компьютерные специалисты.

— Могу ли я спросить вас об утечке данных на Lichess.org? Как это на вас повлияло?

— Сразу после утечки я особо ничего не ощутил. Но потом подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые. Кстати, я также хочу упомянуть одного секунданта, гроссмейстера (Дин не назвал его имени, но уточнил, что это китайский шахматист. —Прим. «СЭ»). Две партии, которые я выиграл белыми, — это его идеи в дебюте.

FIDE

Если появляются сомнения, говорю с мамой

— Какова роль вашей мамы?

— Она была мне нужна в критические моменты с психологической точки зрения. Если у меня появляются сомнения, я говорю с ней. Она помогает мне во многом, в том числе в борьбе с эмоциями.

— Вы читали какие-нибудь комментарии во время матча?

— Немного. Аниш Гири делал забавные комментарии.

— На пресс-конференции вы сказали, что хотели бы поехать в Италию, чтобы посмотреть, как играет «Ювентус». А кто ваш герой в мире спорта?

—Мне нравится Федерико Кьеза, в том числе его празднования гола. К тому же наши дни рождения близко, мы оба скорпионы. Как однажды сказал Александр Грищук, люди, которые рождаются в конце октября, очень сильные (улыбается).

— Насколько известно, вы любитель литературы. Что можете порекомендовать нам?

— Рассказы Сэлинджера, например.

— Есть ли у вас три свои любимые партии?

— На Олимпиаде против Яна-Кшиштофа Дуды. Против Бай Цзиньши на Китайской лиге. И, может быть, последняя партия рапида [с Яном Непомнящим] в Астане, самая важная.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Буду продолжать играть. Скоро поеду на этап Grand Chess Tour в Румынии (4-16 мая).

Дин Лижэнь

Родился 24 октября 1992 года в Вэньчжоу (Китай)

Гроссмейстер с 2009 года

Чемпион мира (2023)

Серебряный призер Кубка мира (2019)

Победитель Grand Chess Tour (2019)