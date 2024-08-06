Дубов и Непомнящий выиграли командные ЧМ по рапиду и блицу. Праздник шахмат в Астане

Любитель из Китая выиграл 11 партий из 11, Карлсен отказался играть с Ниманном.

В Астане завершились командные чемпионаты мира по рапиду и блицу. Они проводились под эгидой ФИДЕ, но в нем могли играть российские игроки. Дело в том, что вместо сборных в ЧМ принимали участия клубы. Каждый клуб состоял из девяти человек, причем в заявку обязательно должна была входить минимум одна женщина и один игрок-любитель. Главными претендентами на победу в обоих стартах считалась команда бизнесмена Вадима Розенштейна, в которую входили Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Винсент Кеймер, Александра Костенюк и Хоу Ифань. Однако рейтинг-фавориты или как их справедливо называли «сборная мира» провалились в рапиде.

Спасение Дубова, суперлюбитель

Главным мемом турнира стал взгляд Непомнящего, который с интересом наблюдавшего за тем, как Рихард Раппорт обыграл Магнуса Карлсена всего за 23 хода. Остальные члены WR Chess тоже не сумели продемонстрировать ничего достойного. Команда Chessy, куда помимо Раппорта входил экс-россиянин Алексей Сарана (одержал красивую победу над Праггом), выиграла матч со счетом 5-1 и вышла на чистое первое место по итогам четырех туров.

Следом Карлсен реабилитировался за поражение от венгра, выиграв у Даниила Дубова, но три поражения на остальных досках не позволили команде WR Chess подтянуться к лидерам. А вот команда Дубова и Андрейкина — Al-Ain ACMG UAE — выигрывала один матч за другим. Перед последним игровым днем за победу боролись только Al-Ain ACMG UAE и команда из Китая, которую возглавлял 17-й чемпион мира Дин Лижэнь. Это единственные два коллектива, которые за два дня не потерпели ни одного командного поражения.

В итоге все решил Дубов. Даниил весь турнир отыграл на первой доске, но до последнего тура не одержал ни одной победы. Однако в нужный момент все-таки сумел показать свои лидерские качества. Главный забойщик команды Пархам Магсудлу проиграл свою партию Ринату Джумабаеву из команды Сингапура, а на остальных досках (кроме первой) у лидеров сумел выиграть лишь Андрейкин. Судьба золотых медалей повисла на волоске, и в ключевой момент Дубов одержал свою единственную, но важнейшую победу в турнире.

Вторыми финишировала команда Лиженя, а некий Пан Бо, прилетевший в Казахстан без рейтинга, выиграл 11 из 11(!) партий в рапид на любительской доске. «Я начал играть в шахматы 20 лет назад, — сказал 26-летний Пан Бо. — Я много играл в детском возрасте, но в тот момент шахматы в моей стране еще не были так развиты. Я сыграл немало партий, но их никто не фиксировал, поэтому у меня нет рейтинга. Потом я поступил в университет и нашел работу в игровой индустрии, так что я считаю, что мне очень повезло оказаться здесь. Я был невероятно рад этой возможности снова сесть за доску, но и очень нервничал в то же время: это мой первый международный турнир».

Тройку призером замкнула команда Карлсена и Непомнящего. Кстати, в Астане за доской вновь могли сойтись Магнус и Ханс Ниманн. Однако несмотря на борьбу за медали Карлсен решил остаться в запасе, уступив место за первой доской Яну. «Если не хочешь решать проблемы за шахматной доской, даже не пытайся играть, — Ниманн в своем стиле обратился к Магнусу. — Шахматы — это величайшее сочетание искусства и войны. Трусость ведет к неизбежному поражению».

Магнус Карлсен. Фото ФИДЕ

Продолжение саги

Система командного ЧМ по блицу отличалась от рапида. Сначала команды провели групповой этап, а затем 16 коллективов выявляли сильнейшего по нокаут-системе.

В блиц дела у команды WR Chess пошли гораздо лучше — в первых пяти турах они потеряли всего два личных очка на всех. Все пять туров на первой доске играл Карлсен, но на шестой тур решил не выходить. Магнус снялся именно перед партией с командой Ниманна. Похоже, решение 16-го чемпиона мира не играть с американцем, — окончательное.

Интересно, что их команды пересеклись и в плей-офф. Команда Ханса преподнесла небольшую сенсацию в 1/8 финала, уверенно обыграв команду Royal Chess, за которую выступало несколько действующих олимпийских чемпионов из Узбекистана. В четвертьфинале Ниманн ждал Карлсена на первой доске, но на партию вновь вышел Непомнящий. На этот раз победа осталась за Ниманном, но остальные члены команды подстраховали Яна, а во втором матче последовал настоящий разгром — 5.5 — 0.5 в пользу WR Chess, — которые обеспечили себе выход в полуфинал.

В полуфинал вышла и команда Дубова, в напряженном матче выбившая китайцев. Первые два матча завершились вничью, а на тай-брейке в решающей партии Даниил обыграл Дин Лижэня черными (3,5 — 2,5).

Однако чемпионы мира по рапиду не смогли повторить свой успех в блице. После двух ничьих с командой из Индии тай-брейк для них не сложился. Разгромное поражение 0.5-5.5, и в финал вышел коллектив из MGD1, за который играли Арджун Эригайси, Раунак Садхвани, Харика Дронавалли.

Матч за золото MGD1 играли против WR Chess, которые в основное время обыграли команду Раппорта Chessy. Стоит отдать должное индийцам. Они боролись как могли. В первой партии Эригайси даже обыграл Карлсена, но коллектив из Индии все же проиграл матч с минимальным счетом, а во втором поединке была зафиксирована ничья 3:3.

В итоге чемпионом мира стала команда WR Chess, не проигравшая ни одного матча за весь турнир. Команда Розенштейна по идее должна была брать два золота, но и победа в блиц-турнире дорого стоит.

Это был очень крутой турнир и настоящий праздник шахмат. Без политики и прочей ерунды.