«Мне нравится, что СМИ считают меня аутсайдером». Сможет ли Дин дать бой Гукешу?

Сегодня, 21:00
С 20 ноября по 14 декабря в Сингапуре пройдет матч на первенство мира между действующим чемпионом Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу, который в этом году сенсационно выиграл турнир претендентов. Первая партия будет сыграна 24 ноября. К матчу шахматисты подходят в разном состоянии. Гукеш после успеха в Торонто провел ряд ярких турниров, а после великолепной игры на Олимпиаде (9 очков из 10 возможных на первой доске) поднялся на рекордное для себя пятое место. Выше в live-рейтинге только соотечественник Арджун Эригайси, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, а также норвежец Магнус Карлсен. А где же Дин Лижэнь? Он выпал из топ-20 и располагается только на 22-м месте.
17-й чемпион мира не смог помочь своей сборной добраться до медалей Олимпиады-2024. В Будапеште он сыграл восемь партий и ни разу не смог победить. Семь ничьих и поражение от Ле Куанг Льема из Вьетнама. Из положительного, пожалуй, стоит выделить разве что партии представителя КНР с Каруаной и Нодирбеком Абдусатторовым. В них он показал, что еще может дать бой игрокам высокого уровня, однако хватит ли этого, чтобы навязать борьбу разыгравшемуся Гукешу?
«Не похоже, что я играю так, как раньше, и я не знаю, достигну ли я когда-нибудь того уровня снова, — признался недавно Дин. — Чувствую себя как обычно, врач дал мне несколько советов, как справляться с давлением. В последнее время я играю в баскетбол после ужина, стараюсь не доставлять себе слишком много стресса. Чувствую себя нормально, ни хорошо ни плохо, но уже лучше, чем раньше. Я вышел «из тьмы» за последние 1,5 года».
Последний раз Лижэнь и Гукеш официально сыграли в рамках Кубка Синкфилда в августе 2024-го — партия завершилась вничью. На Олимпиаде чемпион и претендент не встретились: несмотря на то что оба шахматиста выступали на первой доске, Лижэнь решил замениться перед матчем с Индией. Его место на первой доске занял Вэй И, но это не помогло сборной Китая. Гукеш переиграл китайского гроссмейстера, и этого хватило для победы Индии, которая открыла дорогу к титулу.
«Мой соперник молодой, но очень сильный, — продолжил Дин. — Это испытание будет невероятно сложным, так как Гукеш находится в отличной форме, и его рейтинг приближается к 2800 (2794), в то время как мой рейтинг падает, и между нами сейчас большая пропасть. При этом мне нравится, что СМИ считают меня аутсайдером, и нравится чувствовать себя аутсайдером, это значит, я могу удивить всех. Я не его лучший друг, я не так хорошо его знаю, но я узнаю получше, когда мы будем сражаться в Сингапуре. Если судить по партиям, Гукеш любит оказывать давление на противников, и, несмотря на свой юный возраст, он играет как опытный профессионал».
Отметим, что не только СМИ, но и большинство шахматистов отмечают, что шансы Дина призрачно малы. Особенно впечатляет, как 18-летний индиец уверенно провел турнир претендентов-2024 в апреле. «В Торонто он показал фантастическую игру, — отметил «СЭ» чемпион Европы Максим Матлаков, который в последние годы был в команде Непомнящего. — Во всех партиях владел преимуществом, а его самая худшая позиция, по оценке компьютера, была минимальна. Так практично провести турнир, где все решают нервы, дорогого стоит. Не только для своих лет. Даже Магнус позавидовал бы такой ровной и зрелой игре, какую показал Гукеш в Канаде. Вспоминаю турнир претендентов-2013 в Лондоне, когда всех колбасило на финише. Была нервотрепка. А тут 17-летний парень просто катком прошелся. Плюс выиграл обе партии у Ниджата Абасова, который старался играть очень плотно».
При этом сам Гукеш не спешит называть себя фаворитом.
«Моя задача — просто пойти туда и хорошо играть в шахматы... На топ-уровне все решают мельчайшие детали, незначительные различия. Я изо всех сил стараюсь проанализировать их и использовать в своих интересах. Слабая форма Дина? Я готовлюсь к своему сопернику на пике, вне зависимости от того, в какой форме он находится сейчас.
В чем мое преимущество? Мне кажется, что благодаря моей юности у меня чуть больше энергии и мне легче сохранять фокус во время продолжительных турниров. Для меня все это в новинку, поэтому и получать удовольствие легче, чем для кого-то, как, например, Фаби [Каруана], который столько раз проходил через этот цикл чемпионата мира. У меня за спиной нет такого багажа. Недостаток в том, что я, очевидно, не так опытен, не играл так много, как другие топ-шахматисты, и у меня не так много знаний, как у них. До сих пор, однако, это шло только на пользу».
Регламент матча по сравнению с битвой Дина и Яна Непомнящего в Астане не изменился. Предусмотрено четырнадцать классических партий. Если счет после них будет равным, то участники сыграют четыре дополнительных партии в рапид, и если и тогда не будет выявлен победитель, то звание чемпиона мира определится в блице. Призовой фонд составит 2,5 миллиона долларов (в 2023-м был 2 миллиона). Однако если в Казахстане призовые распределялись в пропорции 60/40 (55/45 — в случае тай-брейка), то в Сингапуре за каждую победу участник будет получать по 200 тысяч долларов, а оставшаяся сумма будет поделена поровну. В случае тай-брейка победитель получит 1,3 миллиона, проигравший — 1,2 миллиона.