Гукеш приблизился к короне. 17-й чемпион мира развалился в цейтноте

У Дина осталось всего три партии, чтобы исправить положение.

На этой неделе удалось обсудить чемпионский матч в Сингапуре с многоопытным Евгением Томашевским. Двукратный чемпион России отметил, что после неудачной седьмой и восьмой партии в исполнении Гукеша Доммараджу шансы стали «примерно 50 на 50, но я все еще больше верю в индийского гроссмейстера». Также Томашевский отметил, что победа 18-летнего вундеркинда в одной из ближайших партий, скорее всего, все закончит. И вот в 11-й партии Дин проиграл, показав все свои недостатки последних лет, и, похоже, вот-вот лишится короны.

В стиле блиц

Ничейная серия затянулась, и в очередной партии жаждущий победы претендент пошел на большой бой — разыграл очень агрессивный и при этом рискованный вариант Рети, в котором белые отдают черным центр, но сразу стараются его подорвать и уничтожить.

Дин начал ужасно, задумавшись на 30 минут уже на четвертом ходу. Однако Гукеш потратил час на раздумья над 11-м ходом и догнал Дина по времени. У гроссмейстеров осталось всего по 50 минут на ближайшие 29 ходов, при этом у Дина игра в ближайшее время казалась гораздо проще, чем у индийца. Однако, имея перспективную позицию, 17-й чемпион мира рассыпался в цейтноте, сначала доведя позицию до тяжелой, а затем просто «зевнув» фигуру.

Претендент забрал фигуру и вышел вперед в этом матче. «Думаю, что критический момент партии был на 15-м ходу, — подчеркнул на пресс-конференции китайский шахматист. — Я избрал ужасный ход 15...g6 — это моя серьезная ошибка. Мне надо было играть 15...е6, и позиция была бы не такой плохой. После 15...g6 мой слон абсолютно вне игры, и, мне кажется, особых шансов после этого у меня не было. Мне казалось, что после 20...Nc6 я стою не так плохо, но «зевнул» идею 21.Na3! со сдачей пешки b6. Слон совсем не работает — стой он хотя бы на е7, было бы не так плохо. После хода коня на а3 я осознал, насколько все тяжело для меня».

«Я знал, что у меня должно быть хорошо после первых ходов, но пока так и не понял, в какой момент мог сыграть лучше, — парировал Гукеш. — Потратил кучу времени и придумал какой-то дурацкий план. В итоге просто пытался делать какие-то ходы, чтобы не проиграть сразу. После 17.b6 уже решил, что худшее позади. До последнего не осознавал, что у меня есть шансы получить перевес. С учетом того, что у нас практически не осталось времени, это скорее напоминало какую-то блиц-партию. Что было в цейтноте? К тому моменту я уже был доволен, что выбрался из непростой ситуации и просто делал хорошие ходы. Это прекрасное ощущение — когда ты уже вне опасности и полностью контролируешь игру. Я еще издалека наметил жертву на с6 — да, это действительно симпатично».

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Загадочный чемпион

В понедельник, 9 декабря, у Дина будет возможность сравнять счет. «В прошлом матче с Яном [Непомнящим] я был в похожей ситуации — отставал в счете и играл белыми фигурами. Мне удалось сравнять счет именно в 12-й партии. Так что попытаюсь исправить положение и в этот раз», — резюмировал Дин.

Впереди у Лижэня осталось две партии белыми: 12 и 14. «Я выиграл партию, но не приблизился к победе в матче — но дальше меня ждут три еще более важные партии», — сказал Гукеш.

Действительно, Дин и так превосходит самые смелые ожидания, когда на равных борется с игроком, который разорвал всю элиту за исключением Магнуса Карлсена в Торонто, и показал феноменальный результат на Олимпиаде-2024 в Будапеште.

«Я помню игру Дина на командном чемпионате мира (в Астане в 2024 году). Он показал себя там очень, очень хорошо. Тем не менее это не мешало людям говорить, что он безнадежен и не в форме... Это очень похоже на хайп, — говорит Даниил Дубов в подкасте New In Chess. — В настоящее время слишком много людей, которые говорят что-то, и не имеет значения, правы они или нет. Я, условно, могу начать кампанию «Гукеш переоценен» или «Дин больше никогда не будет показывать хорошую игру», и через неделю все будут говорить об этом, брать у меня интервью, и вскоре люди начнут верить, что в этом есть доля правды».