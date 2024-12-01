«Что, если выиграю матч? В прошлый раз плакал, на этот раз буду улыбаться». Дин дал надежду своим болельщикам

В противостоянии с Гукешем пока равенство, хотя китайский гроссмейстер имел больше возможностей выйти вперед.

Дин Лижэнь разыграл лондонскую систему в шестой партии матча за звание чемпиона мира. Гукеш Доммараджу всеми силами пытался создать дисбаланс на доске, но серьезных ошибок в воскресенье, 1 декабря, не было — абсолютно равная партия с точностью выше 96 баллов у обоих игроков. После шести партий счет равный — 3:3. Участники уходят на выходной и продолжат борьбу во вторник, 3 декабря.

Не удивил Лондоном

Дин Лижэнь разыграл лондонскую систему в шестой партии матча за звание чемпиона мира (она принесла ему успех в матче с Яном Непомнящим). Однако если для Яна этот выбор стал неожиданностью, то Гукеш был полностью готов к такому развитию событий. Индийский шахматист реагировал достаточно быстро и пошел по одной из самых принципиальных линий. И вскоре в партии случился неожиданный поворот.

Дин Лижэнь предложил негласную ничью повторением ходов, но Гукеш Доммараджу решил продолжить борьбу. Согласно компьютеру, ничего критичного не произошло, но шансы на победу у действующего чемпиона увеличились. Суперкомпьютер Sesse во многих ветках давал белым приличный перевес. Однако реализовать его не получилось.

Соперники согласились на ничью в ладейном эндшпиле. «Это была странная партия, поэтому логично, что она закончилась вничью, — заметил Гукеш. — Шансов на победу, на мой взгляд, ни у кого не было. Пока рано говорить о том, как проходит матч. Учитывая, что после первой партии счет был 1-0, приятно прийти к 3-3 после шести партий. Впереди еще много важных партий, поэтому я просто стараюсь играть одну за другой и делать все от меня зависящее. Что я сделаю, если выиграю матч? Во-первых, я буду счастлив!»

Дину также задали аналогичный вопрос. «В прошлый раз я плакал, на этот раз я буду улыбаться, — заявил Дин Лижэнь. — Как бы я описал ход матча? Результат пока не идеальный, потому что у меня было несколько возможностей в прошедших партиях, и к этому моменту я мог бы уже лидировать в матче. В пятой партии у меня было преимущество, но я не видел его. В общем, мне есть над чем поработать. Надеюсь, выходной пойдет мне на пользу».

Фото AFP

Слабый уровень

При этом уровень игры шахматистов в Сингапуре оставляет желать лучшего. Об этом говорят многие легенды шахмат.

«Гукеш — лучший шахматист из них двоих, — подчеркнул 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. — Я не уверен, что Дин не сломается, когда окажется под давлением. Хотя пока что дела у Дина идут немного лучше, чем ожидалось, но от него и ожидали многого, а вот у Гукеша дела идут несколько хуже».

Владимир Крамник был еще жестче в своем высказывании.

«Я должен был комментировать ЧМ, но — извините за резкие, но справедливые слова — этот уровень игры соперников не имеет ничего общего с чемпионатом мира по шахматам. Может быть, в следующий раз. Как можно избежать повторения (при полностью неверной оценке позиции), а затем с большим преимуществом поменять ферзей вместо Qg5, непонятно для уровня матча за мировое первенство. Я просто честен и уверен, что топ-игроки думают так же, но предпочитают этого не говорить, чтобы сохранить лицо», — прокомментировал партию 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

«До начала матча мне казалось, что партий будет 10-11, не больше, — написал в своих социальных сетях двукратный победитель турниров претендентов Ян Непомнящий. — Стартовая победа чемпиона мира посрамила скептиков, но вот вторая и третья партии (честно говоря, даже не знаю, какая больше) явно добавили вистов моему прогнозу. Поживем — увидим».