Дин Лижэнь испугался играть с Гукешем. Из-за этого Китай проиграл ключевой матч олимпиады

Чемпион мира по шахматам тонет в проблемах.

В седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады любители интеллектуальной игры должны были увидеть репетицию чемпионского матча между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу, который пройдет в Сингапуре в ноябре-декабре 2024-го. Однако Дин принял решение отказаться от партии с 18-летним индийцем. Его место на первой доске занял восьмой номер рейтинга ФИДЕ Вэй И, но это не помогло сборной Китая. Гукеш переиграл китайского гроссмейстера, и этого хватило для победы Индии, которая пока идет в Венгрии без потерь.

1 процент на Дина

Один из ключевых матчей Олимпиады в Будапеште — Индия против Китая — завершился победой индийских шахматистов. На всех досках шла равная борьба, но все-таки Вэй И не смог четко погасить инициативу Гукеша, и претендент на мировое первенство сумел переиграть китайского шахматиста. В других партиях матча Рамешбабу Прагнанандха сыграл вничью с Юй Янъи, также победителя не смогли выявить Арджун Эригайси — Бу Сянчжи и Пентала Харикришна — Ван Юэ. Интересно, что Индия на этот матч тоже сделала замену: на четвертой доске вместо участника турнира претендентов-2024 Видита Гуджрати выступил Харикришна.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Однако больше всего на шахматных форумах обсуждали замену Дин Лижэня, который после поражения от Ле Куанг Льема решил взять паузу. Также 17-й чемпион мира не заявлен и на восьмой тур с Румынией. Так что, вероятно, больше Лижэня на Олимпиаде мы не увидим. Напомним, что в Будапеште китайский гроссмейстер не смог одержать ни одной победы (четыре ничьих, в том числе с едва перешагнувшим 2600 Кристобалем Энрикесом, и одно поражение). Его рейтинг снизился на 9,3 пункта. Сейчас Дин идет только на 22-й строчке рейтинга, а ведь до старта матча за корону осталось всего два месяца.

«Последние турниры у Лижэня совсем не задались, и многие стали говорить, что человека надо спасать, — отмечал «СЭ» двукратный чемпион России Евгений Томашевский. — В этой ситуации вопрос здоровья приоритетный, поэтому не буду оригинален. Если Лижэнь останется в таком разбитом состоянии, то шансов у него нет. Если он вернет 50-60% нормального состояния, а лучше 70-80% праймового Лижэня, то он если и не фаворит, но имеет достойные шансы».

Схожую точку зрения высказал и Александр Грищук. «Учитывая то, как сейчас играет Дин, я могу дать 99% на победу Гукеша, — заявил трехкратный чемпион мира по блицу в подкасте на канале Григория Мастридера. — Это самый загадочный матч в истории шахмат, потому что никто не знает, чего ожидать от обоих участников. Если Гукеш будет играть так, как на турнире претендентов, даже если Дин будет в лучшей форме, у Лижэня почти нет шансов. Если Гукеш будет играть на своем обычном уровне, а Дин будет на высоте, то у Гукеша нет шансов. Невозможно придумать сценарий, в котором матч будет равным. Либо у одного меньше 1%, либо у другого меньше 1%».

Нодирбек Абдусатторов. Фото Global Look Press

Сила опенов

Сборная Ирана, капитаном которой является Грищук, стала ближайшим преследователем Индии (команды разделяет одно командное очко). Это случилось после победы иранцев над главной сенсацией турнира сборной Вьетнама (2,5:1,5). Решающую победу на четвертой доске одержал Пуйя Идани (в восьмом туре Индия и Иран сойдутся друг с другом). На два очка от индийцев отстают четыре сборные: Венгрия (хозяева обыграли Литву), Узбекистан (легко переиграли Украину, а Нодирбек Абдусатторов одержал уже шестую победу), а также Армения и Сербия, которые одолели более высокорейтинговые команды Англии и Нидерландов соответственно, серьезно осложнив последним борьбу за медали.

Отметим, что Абдусатторов уже прибавил 6,5 очка в рейтинге, столько же у Эригайси, который в live-рейтинге поднялся уже на четвертое место (2790,1). Если Арджун продолжит в том же духе, то до конца Олимпиады вполне может преодолеть суперотметку в 2800. Столь мощное продвижение 21-летнего представителя Индии во многом уникально — свой космический рейтинг он набрал в опенах.

«На мой взгляд, в опенах сейчас настоящий эпицентр шахмат, — подчеркнул «СЭ» Евгений Томашевский. — Очки, заработанные в них, не менее ценны, чем те, которые шахматисты получают в классических круговых турнирах (при всем к ним уважении). Внимательно смотрел опены последних месяцев — в Дубае, Шардже, Актобе, ряд других, — и там была конкуренция высочайшего уровня. Не случайно там выступает все больше и больше элитных игроков, и это по-настоящему интересно. Напротив, в начале июля закончился классический турнир в Бухаресте, где собрались почти все игроки топ-10. При всем уважении к составу он мне менее интересен, потому что я примерно понимаю, что там увижу».