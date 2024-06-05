Чемпион в депрессии. Матч за шахматную корону под угрозой срыва?

Хикару Накамура может заменить Дина Лижэня в случае отказа китайского гроссмейстера.

17-й чемпион мира Дин Лижэнь продолжает стремительное падение в рейтинге. В рамках Norway Chess-2024 китаец проиграл Рамешбабу Прагнанандха, Хикару Накамуре, Фабиано Каруана и Магнусу Карлсену. Поражение от последнего вызвало большой резонанс. На 29-м ходу в примерно равной позиции (по оценке компьютера) Дин зевнул мат в два хода. В этот момент у него оставалось 34 минуты на часах. Подобные случаи редко происходят в партиях топ-уровня с классическим контролем времени. Поэтому состояние Лижэня вызывает беспокойство у его коллег, а сам гроссмейстер признался, что находится в депрессии. Напомним, что до первой защиты титула ему осталось меньше полугода.

Сложно не сопереживать

Дин приехал на Norway Chess-2024 в статусе седьмого номера рейтинга ФИДЕ. Скромно для действующего чемпиона, однако после восьми сыгранных туров в Ставангере китайский гроссмейстер потерял еще семь позиций. В live-рейтинге Дин уже 14-й. Всего на два балла от него отстает победитель недавнего крупного опена в Актобе иранец Пархам Магсудлу.

В Норвегии в соперничестве с топ-гроссмейстерами Лижэнь уверенно идет на последнем месте (4,5 очка, у занимающего пятое место Фабиано Каруана — 9). На Norway Chess он потерпел четыре поражения подряд. Из чемпионов мира подобная неудачная серия была только у первого шахматного короля Вильгельма Стейница в чемпионском матче с Эмануилом Ласкером. После этого подобного не позволял себе ни один чемпион мира.

Впрочем, Дин в этом году играет так плохо, что складывается ощущение, что ему надо было взять длительную паузу. Во всех турнирах, где он принимал участие, он занимал последнее или предпоследнее место. Дошло до того, что Лижэня жалеют даже соперники. «Дин больше не похож на себя прежнего. В какой-то момент его начинает потряхивать, и это очень тяжело — видеть, что с твоим противником что-то не так. Очень сложно не сопереживать ему и не разделять его боли», — сказал Хикару Накамура после недавней победы над Лижэнем.

«Дин — довольно меланхоличный человек, — отмечал «СЭ» Ян Непомнящий. — Это внимание, постоянные ожидания для него губительны... А кого-то, наоборот, заводит! Насколько понимаю, после матча у Лижэня были и медицинские причины. Нарушился сон. Слухов-то много — я не знаю, чему верить. Сам с Дином не разговаривал. Но хотелось бы видеть более доминирующего чемпиона мира. Надеюсь, он найдет в себе силы вернуться на прежний уровень. Его текущая форма? Могу сказать, что в Астане играл совершенно другой Лижэнь. Хоть уже во время матча было видно, что ему некомфортно».

Сам 31-летний китаец признался, что правда провел какое-то время в больнице и уже какое-то время пребывает в состоянии депрессии. «Это правда, у меня действительно были некоторые проблемы. После матча я был истощен и не мог нормально спать. Это привело к депрессии, — заявил Дин в интервью Die Tageszeitung. — Я дважды проходил лечение в клинике. Шахматы умственно истощают, и если вы не можете нормально спать — это подобно смерти. Но, по крайней мере, мне удалось в четыре раза сократить количество принимаемых препаратов. Теперь у меня есть врач, который помогает мне морально. Надеюсь, что я избавлюсь от этого состояния и верну свою шахматную силу».

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Индия или Сингапур?

У Дина есть совсем немного времени, иначе матч за корону с Гукешом Доммараджу превратится в формальность. «Если в матче за коронку Дин сыграет так, как сейчас, то юному индийскому дарованию даже не придется демонстрировать тот уровень, который он показал [на турнире претендентов] в Торонто. Хватит чего-то попроще», — подчеркнул «СЭ» Непомнящий.

Сам Гукеш, который в конце мая отпраздновал свое 18-летие, заявил, что имеет решительный настрой на матч с Лижэнем. «Спортивная форма Дина, честно говоря, не моя забота. Я сыграю этот матч независимо от того, в какой форме или в каком состоянии души он находится. И я сделаю все возможное, чтобы победить. Победа — это единственное, что имеет значение, больше меня ничего не волнует», — отметил молодой индиец журналу New in Chess.

Если Лижэнь, конечно, не снимется. В январе Дин заявлял, что не сделает этого, но его последние результаты и заявления наталкивают на такую мысль. Напомним, что согласно чемпионскому регламенту ФИДЕ тогда на матч против Гукеша выйдет гроссмейстер, занявший второе место на турнире претендентов-2024. Это Накамура, обошедший Непомнящего и Каруана по дополнительным показателям (все трое набрали «+3»).

Отметим, что сам матч может пройти в нескольких локациях. От Индии поступило сразу две заявки. От столичного Нью-Дели и от Ченнаи, родины Доммараджу. Однако есть заявка и от Сингапура. До этого город-государство не проводил крупных шахматных мероприятий, однако сейчас шахматы там явно на подъеме: за последние пару лет сразу несколько сингапурцев получили звание гроссмейстеров, хотя до этого обладателей высшего шахматного звания в стране можно было пересчитать по пальцам.

Захочет ли ФИДЕ сохранить нейтралитет, проведя матч в Сингапуре, или же выберет путь популяризации, поддержав шахматный бум в Индии? Решение будет оглашено в конце июня.