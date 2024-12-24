Доммараджу Гукеш: биография 18-го чемпиона мира по шахматам

История молодого шахматного короля.

Доммараджу Гукеш

Дата рождения: 29 мая 2006 года

Место рождения: Ченнай, Индия

Вид спорта: шахматы

Рейтинг: 2783 (на декабрь 2024 года)

Детство

Гукеш родился в Ченнае — столице индийского штата Тамилнад. Его отец — отоларинголог, а мать — микробиолог. В семь лет Доммараджу научился играть в шахматы, посещая факультатив в школе. Увлекшись игрой, Гукеш стал участвовать в соревнованиях, в 2015 году стал кандидатом в мастера, а в 2018 году получил звание международного мастера. Тогда же он выиграл чемпионат мира среди детей до 12 лет.

Отец юного шахматиста уволился с работы, чтобы иметь возможность сопровождать его на соревнованиях. Поездки на турниры требовали больших денег, но родители и их друзья старались помогать вундеркинду.

«Мы были не очень обеспеченной семьей, поэтому родителям пришлось столкнуться с большими финансовыми трудностями. Но тогда я этого не осознавал. В какой-то момент в 2017 и 2018 годах у нас было так мало денег, что друзья моих родителей стали моими спонсорами. Родителям пришлось многое изменить в образе жизни, чтобы я мог играть на турнирах. Они пошли на большие жертвы», — рассказывал Гукеш.

В 2018 году Гукеш приезжал в Сочи на финальный этап школьного турнира «Белая ладья» в составе команды из Ченная и помог ей занять первое место, выиграв все девять партий на первой доске.

В возрасте 12 лет 7 месяцев 17 дней Доммараджу было присвоено звание международного гроссмейстера. Индийцу не хватило 17 дней, чтобы повторить достижение тогдашнего рекордсмена Сергея Карякина. В данный момент Гукеш находится на третьем месте в списке шахматистов, ставших гроссмейстерами в наиболее юном возрасте.

Фото AFP

Выход на топ-уровень

В 2020 году Гукеш присоединился к академии Вишванатана Ананда — 15-го чемпиона мира из Индии. Доммараджу также поддержала шахматная школа «Веламмал Видьялайя»: предоставила ему менеджера и оказала финансовую помощь. Гукеш продолжал прогрессировать и в 2022 году вошел в топ-100 мирового рейтинга. В том же году Доммараджу выступил на Шахматной олимпиаде в составе второй команды Индии, которая в итоговой таблице обошла первую и заняла третье место.

Следующий год Гукеш начал с участия в престижном турнире в Вейк-ан-Зее, где набрал 5,5 очка из 14, проиграв в том числе своему будущему сопернику по чемпионскому матчу китайцу Дин Лижэню. Более успешно сложился турнир в Дюссельдорфе, там Доммараджу поделил первое место с Яном Непомнящим и Левоном Ароняном. Затем Гукеш поделил 2-8-е места на «мастерсе» в Шардже и занял третье место на турнире в Ставангере. Также Доммараджу дошел до четвертьфинала Кубка мира, где уступил будущему победителю Магнусу Карлсену. Наконец, в декабре Гукеш выиграл турнир в Ченнае и занял второе место в цикле ФИДЕ по итогам 2023 года, что позволило ему отобраться в турнир претендентов: путевка перешла к нему, так как выигравший цикл ФИДЕ Фабиано Каруана уже отобрался через Кубок мира.

Победа в турнире претендентов

Из восьми участников турнира претендентов Гукеш был шестым по рейтингу и единственным игроком младше 17 лет. Во втором туре Доммараджу победил соотечественника Рамешбабу Прагнанадху, а в пятом туре — азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова. В седьмой партии (последней в первом круге) Гукеш в драматичной борьбе, проходившей в обоюдном цейтноте, уступил Алирезе Фирудже из Франции. После первой половины турнира лидировал россиянин Ян Непомнящий, а Гукеш отставал от него на пол-очка.

Второй круг Доммараджу начал с победы над еще одним соотечественником — Сантошем Видитом. В 12-м туре он повторно обыграл Абасова, а в 13-м туре взял реванш у Фируджи. Перед последней партией Гукеш единолично лидировал, опережая на пол-очка Непомнящего, Хикару Накамуру и Фабиано Каруану. При этом индийцу предстояло сыграть с Хикару, а Яну — с Фабиано. Обе партии завершились вничью, и Гукеш сохранил лидерство, став самым молодым победителем турнира претендентов в истории и получив право сыграть в матче на первенство с 17-м чемпионом мира Дин Лижэнем.

За два месяца до матча за шахматную корону Гукеш принял участие в Шахматной олимпиаде. Доммараджу набрал 9 очков в 10 партиях и помог сборной Индии занять первое место в турнире.

Фото AFP

Победа в матче на первенство мира

Несмотря на преимущество Лижэня по личным встречам, Гукеш считался фаворитом до начала матча: он успешно провел 2024 год, в то время как чемпион выбыл из топ-20 мирового рейтинга и не побеждал в «классике» на протяжении 28 партий подряд. Однако в первой же партии Дин показал, что не собирается расставаться с титулом, одержав победу черными фигурами. В третьей партии Гукеш сравнял счет, а в седьмой получил позицию с лишней пешкой, но не смог реализовать преимущество в эндшпиле.

В восьмой игре оба шахматиста имели шансы на победу. В определенный момент Гукеш отказался от ничьей, несмотря на материальное преимущество соперника, но партия все равно завершилась миром.

«Это показывает, я бы сказал, неуважение со стороны Гукеша. Он как будто хотел сказать Дину: «Смотри, я могу играть с тобой в любой позиции, и ты все равно меня не победишь», — прокомментировал решение 16-й чемпион мира Магнус Карлсен.

10-я партия, которую Лижэнь играл белыми фигурами, завершилась ничьей — седьмой в матче. Приближавшийся тай-брейк, который был бы назначен в случае счета 7:7, был хорошим вариантом для Дина: он значительно превосходит Гукеша в рейтинге в быстрых шахматах, а также имеет опыт игры на тай-брейке в матче 2023 года с Непомнящим.

В 11-й игре Гукеш вышел вперед после грубой ошибки китайца, которая привела к потере фигуры. Но уже в следующей партии чемпион сравнял счет, показав высочайший уровень игры.

«В 12-й партии мы увидели настоящего чемпиона мира! Это тот самый Дин Лижэнь, который наводит на всех ужас, выигрывал турниры, не проигрывал сто партий подряд», — написал после партии гроссмейстер Сергей Шипов.

13-я партия завершилась миром, причем Гукеш несколько раз упускал перевес. В 14-й партии, ничья в которой означала заветный тай-брейк, Лижэнь играл сверхосторожно, уклоняясь от острых позиций. Претендент, игравший черными, получил лишнюю пешку, но позиция оставалась ничейной. Однако на 55-м ходу Дин допустил грубую ошибку и спустя четыре хода соперника признал поражение в партии и в матче.

«Гукеш был больше настроен на победу. Дин Лижэнь отбывал номер, показал, конечно, в некоторых партиях, что у него есть класс, но в целом он не так сильно хотел бороться и выиграть, как индиец», — подвел итоги противостояния гроссмейстер Сергей Карякин в интервью ТАСС.

18-летний Гукеш стал самым молодым чемпионом мира (без учета Руслана Пономарева, выигравшего в 18-летнем возрасте чемпионат по версии ФИДЕ в период раскола).

Достижения

Титулы:

18-й чемпион мира (2024)

Победитель шахматной олимпиады (2024)

Рекорды:

Самый молодой общепризнанный чемпион мира

Самый молодой победитель турнира претендентов

Фото AFP

Сколько зарабатывает Гукеш

Победа в турнире претендентов принесла Гукшеу 111 тысяч евро. В матче на первенство мира Доммараджу заработал 1 350 000 долларов.

Личная жизнь

В свободное от шахмат время Гукеш играет в бадминтон — как с коллегами по сборной Индии, так и со своей мамой. Также он интересуется теннисом и популярным в Индии крикетом. В детстве Гукеш любил читать комиксы.

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