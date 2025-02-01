Второй брак и четверо детей. История любви шахматистов Екатерины Лагно и Александра Грищука

Спортивная и многодетная семья.

Российские шахматисты Екатерина Лагно и Александр Грищук много лет вместе и воспитывают четверых детей. У обоих за плечами два неудачных брака, но друг с другом они обрели семейное счастье.

Первые браки

Одна из лучших шахматисток мира Екатерина Лагно родилась во Львове и изначально представляла Украину. В первый раз она вышла замуж уже в 20 лет, в 2009 году. Ее супругом стал французский гроссмейстер и телевизионный журналист Робер Фонтен. Спортсменка ради любимого перебралась на его родину. Во Франции она впервые стала мамой: у нее родился первенец Александр. Спортсменка брала небольшую паузу в карьере, но достаточно быстро вернулась к соревнованиям.

Однако брак с французом не оказался удачным, и спустя время шахматисты приняли решение развестись. Екатерина вернулась на Украину, продолжая выступать за нее еще несколько лет. В 2014 году она поменяла гражданство на российское, отметив, что это не связано с политической ситуацией.

У Александра Грищука в прошлом тоже был первый брак. Он женился на украинской шахматистке и экс-напарнице Лагно по сборной Наталье Жуковой. Супруги жили на два города — Одессу и Москву. Но и их брак тоже со временем распался. Не спасло семью и рождение дочери Марии в 2007 году. Кстати, она стала баскетболисткой и сейчас играет за московскую команду «Тринта».

Второй брак

Семейное счастье Лагно и Грищук познали только со второй попытки. Девушка признавалась, что Александр покорил ее своим умом. Интересно, что один раз они играли друг против друга на официальном турнире. Это произошло в 2015 году на чемпионате мира по блицу. Партия состояла из 52 ходов и завершилась ничьей.

Как отмечает спортсменка, дома они редко говорят о шахматах и работе. Грищук не помогает Лагно во время ее подготовки к турнирам. Екатерина предпочитает заниматься со своими тренерами. Правда, советы от Александра иногда все же получает.

«Глобальных тренировок у нас нет, но я, конечно, за советами к нему обращаюсь. Конечно, он интересуется, но не злоупотребляет. Безусловно, мы обсуждаем шахматы, ведь это наша профессия, но у нас с ним столько дел, что это не первая тема для обсуждений», — говорила Лагно журналистам.

Александр Грищук. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дети

Дома Грищуку и Лагно порой не до шахмат. Ведь у них многодетная семья. В браке родилось трое детей — сын Егор и дочери Аглая и Евгения. Также с ними живет сын Екатерины от первого брака Александр.

Рождение детей не поставило крест на карьере шахматистки. Например, в 2018 году Екатерина спустя всего месяц после рождения младшей дочери приняла участие в чемпионате мире. На турнире россиянка выступила удачно, заняв второе место. Спортсменка признавалась, что с младшей дочерью ей помогала няня, а также и ее родители и родители Грищука. Благодаря их помощи Екатерина могла полноценно тренироваться и соревноваться.

При этом гроссмейстеры не планируют пока растить будущих звезд шахмат.

«Я хотела привести детей в шахматы. У нашего младшего сына довольно неплохие способности, но Александр настолько не хочет этого, что я перестала проявлять инициативу в этом вопросе, и пока наши дети не занимаются шахматами», — признавалась Лагно в одном из своих интервью.

Катерина Лагно. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Достижения

34-летняя Лагно прямо сейчас является одной из сильнейших шахматисток не только России, но и мира. Она трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира 2018 года и победительница шахматной олимпиады. В 2019-м Екатерина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Грищуку 41 год. Он один из лучших шахматистов России. Является чемпионом страны, трехкратным чемпионом мира по блицу, четырехкратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России. Сейчас комментирует шахматные турниры и иногда принимает в них участие.

Порой появляются слухи о том, что в браке у звездных шахматистов не все гладко. Однако трудности в такой большой семье неизбежны, а любовь всегда преодолевает все преграды.