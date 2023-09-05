На главный шахматный турнир страны впервые заявлены сразу две девушки. Слабый пол наступает?

Екатерина Лагно и Александра Горячкина попытаются дать бой мужчинам в суперфинале чемпионата России.

В конце сентября в Санкт-Петербурге стартует суперфинал чемпионата России по шахматам. Этот вид спорта уникален тем, что крупные турниры всегда проходят в «открытой» категории. То есть в мужские соревнования могут заявляться и женщины. И будущий суперфинал отличается от прочих тем, что в заявку попали сразу две девушки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Пусть это стало возможным во многом потому, что с турнира снялись многие лидеры, но сам факт заставляет задуматься. Неужели женщины в шахматах готовы сражаться на равных с мужчинами?

Впервые в истории

«Впервые в наших шахматах сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом суперфинале чемпионата России», — рассказал в беседе с ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. Он также добавил, что девушки сейчас готовятся к турниру претенденток-2024 в Торонто, и выступление в суперфинале может стать для них отличной тренировкой. А для зрителей — замечательной вывеской.

Но в чем новость, если Горячкина и Лагно уже около пяти лет лучшие шахматистки страны? Дело в том, что сейчас они попали в финал открытого чемпионата. То есть пробились по рейтингу вместе с мужчинами. Шахматы в этом плане наиболее открытый для женщин спорт. Хотя преимущество мужчин пока очевидно.

Горячкина уже участвовала в суперфинале в 2021 году и заняла 10-е место из 12 (а также недавно выступала на мужском чемпионате Европы-2023). В сводном рейтинге ФШР она только 22-я. Лагно в этом же рейтинге — на 25-м месте. Согласно регламенту суперфинала чемпионата страны, в список 12 участников включают призеров и победителей чемпионата прошлого года, пятерку лучших по результатам всероссийских соревнований «Высшая лига» этого года, а также четверых добирают по рейтингу.

Как же очередь в таком случае дошла до Александры и Екатерины? Во многом это следствие снятий с турнира сильнейших мужчин. Ряд лидеров сборной уехали из страны или не видят мотивации сейчас участвовать во внутренних соревнованиях. Речь прежде всего о недавнем претенденте на шахматную корону Яне Непомнящем, последний раз приезжавшем на ЧР в 2020-м, и Сергее Карякине, которого также три года нет на главном турнире страны.

Александра Горячкина. Фото FIDE

Шансы девушек в круговом турнире пока невысоки

Карякин не просто проигнорировал турнир, но и высказался о нем в критической форме. «Я не обязан каждый раз принимать в нем участие, — заявил он в беседе с «СЭ». — На мой взгляд, турнир этого года очень ослаблен, потому что не участвуют ведущие гроссмейстеры России, а я хотел бы соревноваться с сильнейшими». Некогда лучший шахматист страны не видит сейчас для себя соперников среди попавших на финал этого года спортсменов (полный список будет объявлен позже). Кроме того, участник матча за шахматную корону-2016 посетовал на скромный призовой фонд.

Карякин выбрал странное поведение. Он постоянно подчеркивает свою патриотическую позицию (в частности, отказывается играть на турнирах ФИДЕ под нейтральным флагом), но в то же время не устает критиковать федерацию шахмат своей страны и отказывается приезжать на важнейший внутренний старт из-за отсутствия коммерческого интереса.

В ФШР отреагировали на выбор гроссмейстера, заявив, что подобным поведением Сергей для себя может отрезать путь в сборную. «Карякин, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря», — заявили в пресс-службе ФШР.

Тем не менее отказ Карякина и ряда других гроссмейстеров позволил попасть в число финалистов Лагно с Горячкиной.

«Давайте честно: в женском турнире они однозначно были бы в числе фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно, — говорит вице-президент ФШР Сергей Смагин. — Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют. Но любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, хотят выступать в максимально жестких условиях и так готовиться к турниру претенденток».

Екатерина Лагно. Фото FIDE

На эксперимент с «открытыми» соревнованиями смотрит весь спорт

Провала ждать не стоит, но попадание Горячкиной или Лагно на пьедестал в суперфинале будет сенсацией. Все-таки пока что открытый разряд — это скорее аванс и PR-акция для шахмат, нежели битва полов. В мужские соревнования стали допускать женщин, но на практике это единичные случаи. И хотя венгерка Юдит Полгар с 1999 по 2014 год выступала только в мужских соревнованиях и даже входила в топ-10 открытого рейтинга, для остальных девушек подобные опыты редко заканчивались успешно.

Пока нет четкого мнения, почему женщины уступают мужчинам в игре, где на первый план выходит сила мысли, а не мускул. Возможно, это связано с недостатком опыта, социальными моментами и недостаточным развитием женского спорта в целом. Долгое время женщины не допускались до больших шахмат в принципе, а затем были заперты только внутри женских турниров. Эксперимент ФИДЕ с отказом от исключительно мужских соревнований в пользу открытых по логике должен дать женщинам ту самую практику.

В целом идея с отменой от разделения по полу витает в разных спортивных дисциплинах уже давно. Мы уже писали про открытые старты для юношей и девушек в американских школах, инициативу вернуть общие соревнования для мужчин и женщин в стрельбе (где на самом деле все и начиналось когда-то с открытых стартов, и девушки даже брали олимпийские медали, опережая мужчин). Но дальше всех пока пошли шахматы, и весь остальной спорт смотрит на них. Если подобная практика даст свои плоды и через 10-15 лет женщина сможет, условно, попасть на турнир претендентов за шахматную корону — это уже будет прорыв. Если мы доживем до того дня, когда женщина будет играть в матче за звание чемпиона мира в открытой категории, то это и вовсе грандиозный успех феминизма. Но и сейчас для Горячкиной и Лагно суперфинал ЧР лишним не будет. Ведь где они найдут себе лучший спарринг?