Сегодня, 18:00
Одним из самых интригующих видов программы на Играх стран БРИКС стали шахматы. В рамках этих соревнований медали разыгрываются в рапиде и блице: как в личном зачете, так и в командах. И если у мужчин в личном зачете победили россияне Владислав Артемьев (рапид) и Андрей Есипенко (блиц), то у женщин золото дважды досталось нашей звездной спортсменке Екатерине Лагно. Чемпионка мира действительно показала, что равных ей в быстрых шахматах найти трудно, тем не менее даже у нее возникали локальные трудности. В интервью «СЭ» Екатерина поделилась впечатлениями от турнира, а также рассказала, что думает о предстоящем матче за титул в женских шахматах, возможных проблемах с визами в США и попытке установить равенство в спорте между мужчинами и женщинами.
— Какие у вас остались впечатления об Играх БРИКС? Что думаете об уровне соревнований, организации турнира?
— Организация хорошая, выигрывать всегда приятно. Поэтому, конечно, остаются только самые лучшие впечатления.
— Хорошо, а как вам здесь уровень соперников?
— На самом деле по очкам, конечно, видно, что я выиграла с большим отрывом, но случались и правда непростые моменты. Конкуренция была в любом случае, все борются, просто мне, можно сказать, везло.
— Постойте, скорее не везло, учитывая ваш высокий уровень. Разве нет?
— Я имею в виду, что в ключевые моменты было и везение в мою пользу. Без этого никуда.
— В блице фактор везения более значим?
— В блице все быстро меняется. Бывает — в одну сторону, бывает — в другую... И все же, наверное, когда набираешь 10,5 из 11 очков, то дело не только в везении.
— А не было мыслей заявиться к мужчинам? Вы же так делали вместе с Горячкиной на чемпионатах России. Либо здесь это запрещено по регламенту?
— Мне кажется, здесь в мужскую сетку заявляться было нельзя. Но у меня и таких мыслей особо не возникало.
— От турнира претендентов в Торонто уже отошли и морально, и физически?
— Кажется, да.
— Насколько трудным вышел для вас этот турнир?
— Очень тяжелый был, длинный. К сожалению, закончился для меня не очень хорошо (Екатерина заняла шестое место из восьми. — Прим. «СЭ»).
— А если по 10-балльной шкале оценить ваше выступление?
— Ну, наверное, четверка будет.
— Какой упущенный момент был наиболее обидным? Первый круг с Тань Чжунъи, когда были близки к победе?
— Да, я в четвертом туре могла обыграть будущую победительницу турнира. Обидно. Выиграй я ту партию, может, вообще все было бы по-другому...
— Можно было тогда все-таки додавить?
— Тогда как минимум уже другое настроение было бы как у меня, так и у соперницы.
— Для вас стала сюрпризом ее победа в турнире?
— Не скажу. Как мне кажется, я вообще уже ничему не удивляюсь. Выиграла — молодец.
— Кого видите фаворитом в чемпионском матче?
— Здесь, как по мне, без вариантов Цзюй Вэньцзюнь.
— Все-таки совсем без интриги?
— Я думаю, что да. К тому же Цзюй Тань Чжунъи уже обыгрывала. На длинной дистанции разница в уровне игры заметна. В отдельно взятых партиях она интересная, опасная шахматистка, но вот на длинной дистанции, на мой взгляд, Вэньцзюнь будет посильнее.
— С вами в Торонто ездил в качестве секунданта Андрей Есипенко. Как опишете для себя этот опыт? Полезная работа? Уже сконнектились? Будете впредь работать с Андреем?
— Не знаю. Если он захочет — я буду только рада.
— Помимо игры БРИКС, какие у вас планы на год?
— Календарь в целом расписан. Есть турниры в октябре, серия «Гран-при» скоро стартует. В общем-то, много всего на самом деле, сейчас и не вспомню. Июль вот, кажется, я отдыхаю, а вот дальше уже будем смотреть.
— Американскую визу планируете делать, чтобы поехать на ЧМ по блицу и рапиду?
— Конечно, я хочу сыграть в Нью-Йорке. Я всегда эти турниры жду с огромным нетерпением, с удовольствием туда еду. Единственное, конечно, сейчас очень сложно получать американскую визу. Пару лет назад меня приглашали на турнир в Сент-Луис, и тогда я визу сделать не смогла. Что будет в этом году, я не знаю.
— В любом случае придется делать визу через третьи страны?
— Увы, у нас сейчас такая ситуация.
— В суперфинал чемпионата России отбираться планируете?
— Наверное, я уже отобралась.
— То есть точно будете принимать участие?
— Будет видно позже.
— Что думаете про матч Крамника с Жоспемом, которого обвиняли в читерстве? Удивительно увидеть поражение Владимира?
— Ой, я, если честно, в этот момент была очень занята, поэтому не за всем следила. Был, разумеется, большой ажиотаж вокруг этого матча. Но, как мне кажется, в какой-то момент Владимир Борисович будто бы начинал уставать чисто физически. Мне показалось, что, когда они играют вживую, Крамник обыгрывает Жоспема, особенно в простых позициях. Это чисто мое мнение. Однако счет на табло, поэтому не знаю...
— А разговоры о читерстве, как к ним относитесь?
— Вообще это, конечно, болезненная тема. Как мы к ней относимся?.. Надеемся, что этого не будет, с этим надо бороться.
— Как вам идея Вадима Розенштейна о коммерческом турнире с призовым фондом сразу в четыре миллиона долларов? Возможно ли что-то подобное устроить в женских шахматах?
— Пока, наверное, нет. Вот сейчас провели в Норвегии параллельно с мужским турниром женский и, пожалуй, впервые в истории — с одинаковым призовым фондом. Поэтому, может быть, когда-нибудь до нас тоже до этого дойдет.
— В теннисе, к слову, девушки очень часто говорят о том, что должны быть одинаковые призовые у мужчин и женщин согласно стратегии гендерного равенства. В шахматах такого движения нет пока?
— Может, оно и есть — такое движение за права женщин в шахматах. Но нас пока не слышат.