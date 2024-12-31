«Не понимаю, почему Володара СМИ называют «неожиданным чемпионом»?» Интервью с мамой победителя ЧМ по быстрым шахматам

Мама Мурзина рассказала, почему не удивилась его победе на ЧМ по рапиду

Екатерина Мурзина — о роли Михаила Кобалия, раннем приезде в Нью-Йорк и реакции сына на дисквалификацию Карлсена.

Володар Мурзин продолжает свое супервыступление на ЧМ по быстрым шахматам и блицу. В рапид-турнире 18-летний россиянин одержал красивую победу, обойдя в Нью-Йорке всю шахматную элиту. А в понедельник, 30 декабря, смог отобраться в плей-офф ЧМ по блицу. Также в восьмерку игроков, которые разыграют титул, попали Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Магнус Карлсен, Уэсли Со, Алиреза Фируджа, Ханс Ниманн и Ян-Кшиштоф Дуда. В четвертьфинале Мурзину играть с Непомнящим.

Успехи Володара «СЭ» обсудил с мамой спортсмена Екатериной Мурзиной.

Мы прилетели в Нью-Йорк за три дня до старта ЧМ, это очень помогло

— Следили ли сестры Володара за его победной поступью в Нью-Йорке?

— Конечно. Смотрели партии, сильно переживали. Они стараются следить за всеми турнирами, где участвует Володар. Если нет такой возможности, то всегда интересуются, спрашивают у меня результаты. Посылают ему милые пожелания. Группа поддержки у него работает отлично. Бабушка с дедушкой тоже отслеживают все партии внука, переживают.

— Какова роль Михаила Кобалия в этом чемпионском титуле?

— Честно, это даже сложно описать словами. Очень важная роль. Без слаженного союза и их кропотливой совместной работы такого бы результата не было. Говорю не только про шахматную составляющую, но и про психологическую помощь. Михаил Робертович дает Володару много советов, наставлений. На мой взгляд, очень хорошо, когда шахматист доверяет своему наставнику, а не меняет их каждые полгода-год. Таких примеров достаточно много. Важно идти плечом к плечу к своей цели. Понятно, что у Володара могут быть мини-сессии с кем-то еще, но основной тренер один. Так что это общая победа. Володара, его тренера, спонсора.

— Могли бы рассказать о подготовке непосредственно к ЧМ-2024 по быстрым шахматам и блицу? Она была особенной?

— В подготовку я не суюсь. Мои задачи состоят в другом: чтобы у Володара было хорошее питание, сон, со здоровьем было все в порядке. Подготовка полностью на Михаиле Робертовиче. Каждый отвечает за свое.

— Как Володар справился с джетлагом?

— Он опытный в этом плане. Могу сказать, что мы прилетели заранее. За три дня. Понимали, что это важно, несмотря на безумные расходы. Под Рождество и Новый год цены на гостиницы в Нью-Йорке прогнозируемо очень сильно выросли. Спасибо спонсору, что все оплатил. Так что период акклиматизации прошел хорошо. Во многом за счет этого в первый день он выиграл четыре стартовые партии.

В целом Володар понимает, насколько важен режим. Дома заранее готовился к поездке в США. Ложился намеренно позже, чем обычно. Сдвигал часовой пояс.

— Володар что-то говорил вам про дисквалификацию Магнуса Карлсена во второй день ЧМ?

— Особо не говорил. Он приехал играть в шахматы, был сконцентрирован на своих задачах, предстоящих соперниках. Единственное, он сказал такую фразу: «Ладно, зато первый столик освободился». Наверное, не все в курсе, что на ЧМ по рапиду и блицу за Карлсеном закреплен первый стол. Как бы он не играл, сколько бы очков у него не было в тот момент (обычно за первым столом играют лидеры. — Прим. «СЭ»). Видимо, это его условия, с которыми организаторы, к сожалению, соглашаются.

У Магнуса был тяжелый старт. Не мог найти свою игру. Может, и это послужило началом этого конфликта, но Володар за этим точно не следил.

Эта победа случилась в очень нужный момент

— Разговаривали с сыном после победы?

— Мы полночи не спали, общались. Было очень много эмоций. Володар, правда, долго не мог поверить, что выиграл. Но я, честно, не совсем поняла эту реакцию, а также удивление СМИ победой сына. Почему он самый «неожиданный чемпион»?

— Наряду с 17-летним Нодирбеком Абдусатторовым в 2021-м?

— Я к тому, что в прошлом году он поделил третье место на аналогичном ЧМ по рапиду в Самарканде (Карлсен тогда набрал 10 очков, Владимир Федосеев — 9,5, а сразу 12 игроков по 9. По дополнительным показателям третьим стал Юй Янъи, Мурзин финишировал пятым. — Прим. «СЭ»). Тогда тоже был мощнейший состав, и Володар всегда был среди лидеров. Обыграл Непомнящего, Ароняна, Прагнанандху. До медали не хватило совсем чуть-чуть. Через год он добрался до победы.

— Что вы почувствовали, когда он обеспечил себе необходимый результат в партии с Кареном Григоряном и единолично выиграл чемпионат?

— Была очень счастлива за сына. Эмоции переполняли. Эта победа случилась в очень нужный момент. Наша семья испытывает немало трудностей на жизненном пути, и этот успех может помочь нам.

— В предпоследнем туре в партии с Рамешбабу Прагнанандхой Володар попал в очень сложную позицию. Был близок к проигрышу, и тогда бы шансы на чемпионство сильно снизились. Что вы почувствовали в тот момент?

— В прошлом году Володар обыграл Прагнанандху в Самарканде и в рапид, и в блиц. И тоже позиции у него были не очень. Плюс я никогда не расстраиваюсь, когда вижу, что его соперник захватил преимущество. Мой сын верткий. Иногда «залезает» куда не надо, но умеет выкрутиться. Так что стараюсь не паниковать, жду окончания тура и финального результата. В Володара верю и верила всегда, что он найдет лазейку, самый правильный ход.