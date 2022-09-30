«Карлсен подает плохой пример». Наш гроссмейстер — о Магнусе и турнире «Шахматные звезды»

Интервью участника турнира в Москве Эрнесто Инаркиева.

В «Крокус Сити» стартовал Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды» — 2022. В нем принимают участие десять топовых гроссмейстеров из разных стран. В их числе — российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев.

В интервью «СЭ» перед турниром Инаркиев поделился своими ожиданиями, рассказал подробности о культурной программе соревнований, а также обсудил шансы шахматисток соревноваться на одном уровне с мужчинами и высказался по поводу недавнего скандала между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.

Не вижу смысла отменять женские турниры — у них своя история

— Какие у вас ожидания перед турниром «Шахматные звезды»?

— Настрой очень хороший. Сейчас у меня график выступлений менее интенсивный, чем обычно. Поэтому я очень рад выступить на таком серьезном турнире с сильными соперниками. Со всеми практически участниками я ранее уже встречался, знаю их. И хочется показать там хорошую игру.

— Насколько для вас лично удобен формат блица?

— Я думаю, что это очень зрелищный формат. И для зрителей он очень интересен. Так как турнир выставочный, у нас есть и дополнительные мероприятия, которые проходят помимо соревнований. С этой точки зрения формат оптимальный.

— Как вы считаете, у шахмат в принципе есть потенциал развить из спорта полноценное шоу? На данный момент это скорее камерный спорт.

— Согласен с вами. В режиме онлайн-соревнований уже удалось нащупать определенный подход. Мы видим, что онлайн набирает большую популярность. Во время онлайн-олимпиады сотни тысяч зрителей следили за финальным матчем. Для оффлайна такого формата, который по-серьезному соперничал бы с другими видами спорта, пока не придумали. Но я думаю, что как раз двигаться надо в сторону демократизации, в сторону фестивальных форматов. Параллельно с турнирами профессионалов проводить околоспортивные мероприятия, детские соревнования, турниры любителей. Такие фестивали могут иметь большой успех и помочь в популяризации шахмат.

— На турнире в Москве будут выступать и девушки, причем в одной сетке с мужчинами. Насколько вам интересно сыграть с противоположным полом?

— В шахматах такой вопрос пока не стоит, к сожалению или к счастью. Пока еще девушкам трудно сражаться с топовыми шахматистами. Но выбор Лагно и Горячкиной интересен, они как раз из тех, кто мог бы побороться с парнями. У меня есть опыт игры с китаянкой Хоу Ифань, самой сильной из современных шахматисток. И я понимаю, что девушки, которые достойно ведут борьбу с мужчинами, — это всегда интересно. Но я не сторонник противопоставления полов и уверен, что в будущем наверняка девушки будут больше соперничать с мужчинами. Я это рассматриваю как возможность развиваться вместе и буду только рад, если девушки будут чаще побеждать на мужских соревнованиях.

— А как вы относитесь к идее в принципе отказаться от гендерного разделения в спорте и проводить общий турнир для всех?

— Я не вижу в этом большого смысла. Сами по себе соревнования среди девушек как отдельный вид — это тоже интересно. У них там свое противостояние, своя история, свои интриги. Может, просто нужно проводить больше смешанных турниров.

— А если на турнир по шахматам захотят заявиться трансгендеры? Как это регламентируется?

— Насколько мне известно, есть пока единичные случаи. На олимпиады приезжали и выступали за женскую сборную мужчины, которые поменяли пол. В принципе никаких особенных вопросов ни у кого это не вызывало. Все-таки если сравнивать шахматы с другими видами спорта, то здесь не так критична разница в физиологии. И нет такого недоумения, когда атлет с мужским телосложением выступает среди женщин. У нас таких явных признаков нет. Хотя повторюсь, это пока единичные истории. И сам я такие матчи пока не встречал.

Сергей Карякин. Фото Global Look Press

Буду играть сразу на 10 досках с завязанными глазами — интересный опыт

— На турнире также будет выступать Сергей Карякин. Насколько вам интересно будет провести с ним матч?

— Мы с Сергеем встречались уже неоднократно. Он большой шахматист, и с ним интересно поэтому играть. Я и с Теймуром Раджабовым ранее уже играл. Вообще из всех участников больше всего будет интересно сыграть с Владимиром Крамником. Он объявил уже о завершении карьеры, и партии, которые мне удалось провести с ним до этого момента, всегда были очень интересными и поучительными. И было бы здорово успеть сыграть еще раз.

— С Карякиным успели завязаться личные взаимоотношения?

— Да, конечно. Мы с ним вместе выступали за команду, знакомы очень давно. Общаемся.

— Поддерживаете его? Как относитесь ко всем этим разговорам вокруг его дисквалификации...

— У нас турнир вне политики. Поэтому мы сейчас не обсуждаем поведение спортсменов вне шахматной доски. И в целом шахматы, как и любой спорт, должны объединять. Нести мысль, что нужно общаться, дружить и любые вопросы решать за шахматным столом. За столом переговоров. И об этом не нужно забывать, особенно сейчас. Какими бы ни были взгляды у людей, у нас все равно очень много общего, и спортивные мероприятия как раз и нужны для того, чтобы укреплять дружбу. Именно с таким посылом они и должны проходить.

— Помимо прочего на «Шахматных звездах» будет и детский турнир. Собираетесь за ним следить?

— Обязательно. Я сейчас тренирую, у меня своя академия. Поэтому интересно посмотреть за молодыми шахматистами. Этот турнир станет большим событием, много участников. И у нас будет мастер-класс, общение с участниками турнира.

— Сыграете с ними показательный матч?

— Планируем. Я буду давать сеанс вслепую. Большая дополнительная программа для общения звезд с гостями турнира, болельщиками и детьми.

— Вслепую — то есть играть в шахматы без возможности увидеть ситуацию на доске?

— Верно. У меня будут завязаны глаза. Я не смогу видеть позиции и проведу несколько партий на разных досках. Это интересный опыт. Максимально я давал сеанс на 10 досках. Отличается от обычной партии, ведь нужно держать в уме сразу много информации. В каждой партии по 32 фигуры, и держать в голове их все нужно одновременно. Это интересно и зрителям, и участникам таких показательных матчей. Да и для меня как гроссмейстера это вызов. Спортивный вызов.

— Состав на турнире по-настоящему звездный. Но, возможно, есть еще люди, кого вы были бы рады увидеть также в Москве?

— Много хороших шахматистов, но не скажу, что кого-то не хватает. Особое внимание, конечно, сейчас к Яну Непомнящему и к Дину Лэженю, которым предстоит совсем скоро сыграть матч за звание чемпиона мира. Было бы любопытно увидеть их здесь вместе и матч друг против друга, а также сыграть с ними. Но не скажу, что их не хватает на этом турнире, это скорее общий интерес к ним. А так, состав и без них очень серьезный и наверняка вызовет большой интерес мира шахмат.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Если Карслен хотел обратить внимание на читерство, то поступок достоин уважения

— Магнуса Карлсена вы бы позвали на этот турнир?

— Он пока еще действующий чемпион мира. Так что украсит любой турнир.

— Как вы прокомментируете его поведение в последнее время?

— Я тут вспомнил недавно случай из собственного опыта игры с Магнусом. Мне присудили поражение, когда мы вдвоем по очереди сделали невозможный ход. Так что я знаю, что такое напряженный матч против Карлсена. Он всегда производил впечатление, да и показывал себя как спортсмен, который очень любит шахматы. И готов играть в принципе в любой ситуации. Но конкретно в этом эпизоде в Сент-Луисе он действовал не совсем спортивно.

— Этичнее было бы не замечать возможный обман со стороны соперника?

— Поясню, у нас есть определенная процедура, как должен поступать шахматист, если он считает, что его соперник играет нечестно. Магнус никакими этими механизмами не воспользовался. Он мог подать жалобу как во время партии, так и до нее или после. Соперника могли дополнительно обыскать, арбитры взяли бы его под наблюдение. Ограничили трансляцию. Все средства есть. И выступать с обвинениями имеет смысл, только если ты ими воспользовался, но не помогло. А так это выглядит очень странно. Он в обход правил оказывает давление на другого игрока. А это уже не очень здорово для шахмат. Какой пример он подает остальным? Представляете, сейчас все начнут отказываться играть партии? Без всяких доказательств обмана по личным претензиям. Он же чемпион мира, на нем дополнительная ответственность. На него смотрят, особенно молодые шахматисты, и это плохой пример.

— То есть в целом желание Карлсена видеть шахматы честными скорее похвально?

— В этом плане абсолютно. Если у него и правда были железные основания подозревать своего соперника в нечестной игре, то не нужно оставлять это без внимания. И в этом плане поступок достоин уважения. Все должны соблюдать правила и чемпион мира в том числе. С этой стороны его действия не сильно хороши и выглядят импульсивными. Но само желание привлекать внимание к проблеме читерства похвально. Все-таки когда об этом говорит сам Карлсен, это сразу большой резонанс в обществе. И это поможет сдвинуть определенные процессы по борьбе с нечестной игрой.

— Насколько проблема читерства актуальна? Несколько лет назад, помню, были скандалы с турнирами, где игроков ловили с телефонами в туалете...

— К счастью, пока что проблему нельзя назвать массовой. Это единичные истории. Я за всю свою карьеру ни разу не столкнулся с тем, что мой соперник получал внешние подсказки. Во многом это держится за счет внутренней этики. Шахматы как спорт зарождались в кафе, где уважение к партнеру — основа всего. Нет партнера — нет партии. И эта культура всегда передавалась из поколения в поколения. И мне мои тренеры объясняли, как с уважением относиться к противнику. Я сейчас рассказываю это своим ученикам.

Но сейчас, когда активно развивается мир интернет-шахмат и спортсмены друг друга в лицо уже не видят, а про шахматную этику молодежи уже не рассказывают, появляется соблазн обмануть соперника. Ты ведь, сидя за компьютером, можешь делать все, что хочешь, советоваться с друзьями, программами. И все, что не запрещено, то разрешено... Не скажу, что это история масштабная и острая. Но работать по ней нужно, и постепенно такая работа уже ведется. Игроков дисквалифицируют на год, на два. И это такие серьезные последствия для твоей карьеры, поэтому на серьезном уровне это большая редкость.

— То есть случай с Карлсеном и Ниманном — это экстраординарная история?

— Конечно, оттого и такая заметная. В последний раз вспомню историю с обвинениями в нечестной игре на таком уровне — это про игру Крамника и Топалова. Тогда после жалобы Топалова на матче в Элисте у Крамника проверяли комнату, туалеты раскручивали... Это было 17 лет назад. К счастью, после этого на турнирах в топ-10 и топ-20 на моей памяти такого не было. И это доказывает, что история не самая массовая.

— Возможно, на количество читеров влияет и коммерциализация спорта? Этика уходит на второй план, когда видишь хорошие призовые.

— Знаете, даже если с такой точки зрения рассуждать, то получается не очень разумно. Финансовый фактор имеет значение, но умные люди понимают, что в погоне за сиюминутной выгодой потерять можно намного больше. Хорошо, выиграешь ты один турнир. А дальше что? Поймают — и все, можно закончить спортивную карьеру. Даже без дисквалификаций перестанут звать на турниры, коллеги не станут общаться. Игра не стоит свеч.