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Карлсен решил играть на ЧМ по блицу. Функционеры ФИДЕ проглотили оскорбления

Карлсен сыграет на чемпионате мира по блицу после скандала
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Ради 16-го чемпиона мира даже изменили правила дресс-кода, он продолжает пользоваться особым статусом.

Послав боссов ФИДЕ куда подальше и заявив, что «я отправляюсь в более теплое место», Магнус Карлсен передумал. Он не только остался в Нью-Йорке, но и сыграет на ЧМ-2024 по блицу, который пройдет 30-31 декабря. На это повлияла встреча с Аркадием Дворковичем и изменения правил дресс-кода. Теперь норвежец может приходить в игровой зал в джинсах, из-за которых он получил штраф на ЧМ-2024 по рапиду, а позже был дисквалифицирован (за отказ переодеться). Ситуация становится еще более странной.

Пиджак и джинсы

Карлсен сопроводил свое возвращение еще одним интервью Леви Розману. «Я отыграю еще один день в Нью-Йорке и, если все пойдет хорошо — еще один день». Дело в том, что ФИДЕ изменила правила проведения ЧМ. Чтобы сыграть в плей-офф 31 декабря, нужно попасть в топ-8 по итогам первого дня (30 декабря). Для Магнуса это довольно легкая задача, поэтому его основные конкуренты вряд ли рады его появлению в стартовых листах.

А вот ФИДЕ всячески способствовала возвращению своей главной звезды, смягчив правила дресс-кода на ЧМ по блицу. «Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются элегантные небольшие отклонения. В частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком, — заявил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. — В конце концов, наступил Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью. ФИДЕ полностью привержена еще одному успешному столетию для шахмат. Давайте вместе подарим веселье всем любителям шахмат. Игра только начинается!»

Магнус Карлсен. «В последние годы Карлсену многое сходило с рук». Рублевский — о дисквалификации Магнуса и развязке ЧМ по рапиду

Дворкович и Карлсен провели встречу, после которой Магнус изменил свое решение. В новом интервью Розману он не был так категоричен, как после снятия с ЧМ по рапиду, и не допускал оскорблений в адрес международной организации. «В своем интервью я сказал несколько резких слов в адрес ФИДЕ. Я бы сказал, что это было неточно. Я обращался к конкретным людям из ФИДЕ. Думаю, что ситуация была спровоцирована с их стороны, — заявил Магнус в интервью Take Take Take. — Я уже бронировал билеты на самолет и собирался улетать отсюда. Но мой отец сказал, что нам стоит подождать до утра, чтобы поговорить с президентом ФИДЕ Дворковичем в надежде договориться, так как у нас с ним всегда были хорошие отношения».

«Внезапное продолжение «джинсгейта» — Магнус таки согласился сыграть на чемпионате мира по блицу, — написал в своем Telegram-канале сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий. — Хорошая новость, особенно в сочетании с разумными подвижками по части дресс-кода для участников. Он сопроводил эту новость обстоятельным интервью, в котором, очевидно, хотел резко высказаться в адрес функционеров ФИДЕ и судейства. Вот только местами получилось откровенно по-хамски. Но есть еще одна хорошая новость: в этот раз обошлось без «f*ck you». Осуждаю, не одобряю (c)».

Фото Global Look Press

Отдельная комната, специальная доска

Таким образом Магнус вновь получил привилегии от ФИДЕ. Видимо, теперь на первый день ЧМ по блицу он придет в знаменитых джинсах. Подробно про особый статус Карлсена рассказал двукратный победитель командного ЧМ, чемпион России Никита Витюгов.

«В чемпионатах мира по рапиду и блицу Магнус играл с 2014 года на уникальных условиях — имея отдельную комнату для отдыха и подготовки между партиями (в рапид проводится по пять партий в день, в блиц — больше десяти). Это не представительский люкс в отеле, отражающий чемпионский статус, а нарушение принципа равных возможностей участников, — написал в своем Telegram-канале Витюгов. — Ни комфортно отдохнуть, ни тем более подготовиться к очередной партии другие шахматисты возможности не имели. С какого-то года было введено и странное правило закрепленной за Карлсеном специальной доски. Привилегии отдельным участникам — возможное в коммерческих, но отнюдь не в официальных турнирах явление».

Магнус Карлсен. Магнус Карлсен: биография 16-го чемпиона мира

Также Никита высказался о проведении серии турниров Freestyle Chess Grand Slam Tour по шахматам Фишера, который будет спонсировать немецкий бизнесмен Хенрик Бюттнер. Призовой фонд серии, главным идеологом которой является Карлсен, составит 12 миллионов долларов. А по окончании серии появится новый чемпион мира по шахматам Фишера. Ранее сам Магнус говорил, что эта идея сильно не понравилась ФИДЕ («Она преследовала шахматистов, требуя, чтобы они не подписывали контракты с Freestyle Chess»).

«Атмосфера равенства, при которой, однако, некоторые постоянно оказываются равнее, свойственна шахматному миру. Говорят, серия турниров Бюттнера, о которой упомянул в заявлении Карлсен, создала напряженность между ФИДЕ и экс-чемпионом мира. Возможно, немецкому меценату удастся выстроить альтернативную систему в фишеровских шахматах. Но история шахмат подсказывает, что дело, скорее, сведется к хорошему заработку для десятка-другого человек и не пойдет в народ».

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Магнус Карлсен
ФИДЕ
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