В шахматах отменили отстранение России. Но когда нас вернут на Олимпиаду под своим флагом?

Апелляционная палата ФИДЕ аннулировала лишение членства Федерации шахмат России. Теперь на очереди вопрос о нашем полном восстановлении в правах.

Скандальное решение этической комиссии ФИДЕ о лишении членства Федерации шахмат России за «дискредитацию спорта», принятое в начале июня этого года, отменено после рассмотрения апелляции российской стороны. Двухлетнее отстранение ФШР заменено штрафом в 45 тысяч евро, который необходимо заплатить в течение 21 дня. Кроме того, аннулирован выговор главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу за участие в работе попечительского совета ФШР вместе с людьми, находящимися под западными санкциями. Впрочем, все это пока не означает возвращение сборной России на крупные соревнования под собственным флагом. Всемирная шахматная олимпиада стартовала в Будапеште без команд из нашей страны.

ФИДЕ находится под контролем Кремля?

Этическая комиссия ФИДЕ, которую возглавляет южноафриканец Франсуа Стрид, в последние два с половиной года неоднократно принимала скандальные решения, связанные с российско-украинским конфликтом. В частости — о дисквалификации за политические высказывания гроссмейстера Сергея Карякина. В июне этого года Стрид и Ко превысили свои полномочия, отреагировав на жалобу «антироссийской коалиции» в составе датчанина Петера Хейне Нильсена, руководителей федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришполец. Эта бригада утверждала, что ФШР нарушила «политический нейтралитет», проводя турниры в Крыму и на новых территориях. А глава ФИДЕ якобы подставил себя под западные санкции, отказавшись выйти из состава попечительского совета ФШР, где также работают пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин.

К недоумению многих людей из мира шахмат и спортивной политики, этическая комиссия удовлетворила жалобу, нарвавшись на апелляцию и вполне вероятный роспуск во время Генеральной Ассамблеи ФИДЕ, которая пройдет в Будапеште 21 и 22 сентября. Первым шагом в процессе отмены незаконных решений Стрида и его коллег стало удовлетворении апелляции российской стороны. Впрочем, его можно считать лишь частичным, ведь ФШР все равно получил штраф. То есть деятельность нашей национальной федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, включая приглашение на турниры ФШР игроков из этих областей все равно как бы осуждается. И это не очень хороший фон перед рассмотрением на Ассамблее вопроса о полном восстановлении России в правах, включая выступление под собственным флагом и право на проведение крупных турниров.

«Мы получили решение апелляционной инстанции Комиссии по этике ФИДЕ на нашу жалобу, — сообщил «СЭ» исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — С учетом большого объема, оно в настоящее время находится на изучении у наших юристов. В случае, если сочтем необходимым, мы оставляем за собой право обжаловать его. Для этого у нас есть 21 день». Впрочем, штраф в этой ситуации — это ерунда. Главное — решение о временной приостановке членства аннулировано, и теперь есть возможность сделать следующий шаг к полному восстановлению в правах. Для оппонентов России это болезненный удар и новый повод для рассуждений о том, что «ФИДЕ находится под полным контролем Кремля».

Фото Global Look Press

Возглавить движение по деполитизации мирового спорта

На самом деле глава международной федерации и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в момент введения санкций против российских шахмат в 2022-м подвергался жестокой критике в нашей стране и вместе с гендиректором ФИДЕ израильтянином Эмилем Сутовским до сих пор обвиняется в соглашательской политике на фоне давления западных русофобов. Как бы то ни было, шахматы стали одним из немногих видов спорта, где не стали вводить тотального запрета на выступление россиян на международной арене. При этом, правда, запретив выступление сборных России даже без флага. Последнее, в частости, очень чувствуется на шахматной олимпиаде, которая накануне стартовала в Будапеште.

Впрочем, эта ситуация скоро может поменяться. На Генеральной Ассамблее ФИДЕ в конце сентября планируется рассмотреть обращение федерации шахмат Киргизии, которая просит «восстановить в правах национальные федерации шахмат России и Белоруссии в полном объеме». «Речь идет не только о том, чтобы вернуть всем нашим сборным право участия в международных стартах, вернуть нашим спортсменам флаг и гимн, но восстановить право России организовывать и проводить крупнейшие турниры под эгидой ФИДЕ. Напомню, что за несколько месяцев до старта у нас отобрали право проведения Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Это был удар ниже пояса», — рассказал в интервью «СЭ» Александр Ткачев.

Полное восстановление в правах ФШР с возвращением сборной страны и флага может стать поворотным моментом для всего мирового спорта. До сих пор на подобное решилась только Международная ассоциация бокса, которой руководит россиянин Умар Кремлев и которая давно находится в жестком конфликте с МОК. Шахматы не входят в основную программу большой Олимпиады, однако признаны всем олимпийским сообществом и резкие движения по восстановлению в правах россиян и белорусов теоретически могут обернуться для ФИДЕ серьезными неприятностями. Во всяком случае, глава украинской шахматной федерации Александр Камышин уже призвал исключить предложение Киргизии из повестки Ассамблеи, «поскольку любое обсуждение об отмене санкций еще больше маргинализирует ФИДЕ и ставит под сомнение ее приверженность этическим стандартам и правам человека».

Очевидно, что в ближайшие недели подобное давление будет только расти. И ФИДЕ предстоит сделать исторический выбор — либо продолжить участие в западной кампании по отмене России (пусть и частичное), либо возглавить движение за деполитизацию мирового спорта в условиях невероятной международной напряженности. Для вида спорта, в котором очень велика роль русскоязычных игроков, подобный шаг стал бы очень логичным, несмотря на критический настрой западных СМИ и выступления проукраинских политиков.