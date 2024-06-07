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Шахматы

Сегодня, 23:20

В ФИДЕ ввели санкции против Федерации шахмат России. Но их еще можно оспорить

ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
Сергей Подушкин
Обозреватель
Фото Global Look Press
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Комиссия по этике Международной шахматной федерации, похоже, превысила полномочия.

Этическая комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года, обвинив в «нарушении этического и дисциплинарного кодекса организации», а также сделала выговор президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу. Впрочем, руководство ФШР с таким вердиктом категорически не согласилось и намерено его оспорить, обвинив комиссию ФИДЕ в превышении полномочий.

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Обвинения от тренера Карлсена и украинцев

На фоне большинства международных спортивных федераций в ФИДЕ в последние годы вели себя по отношению к России куда более сдержанно и аккуратно. При этом ФШР на фоне негативных настроений представителей европейских стран в прошлом году перешла под эгиду Азиатской шахматной федерации и вполне неплохо там себя чувствует. Однако сейчас вдруг получила внезапный удар. Дело в том, что тренер 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена датчанин Петер Хейне Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец подали жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, где были следующие обвинения. Первое касалось связей с лицами, находящимися под международными санкциями: Дворкович входит в попечительский совет ФШР. Кроме того, ФШР вменили в вину проведение различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях РФ, а также обвинили в несоблюдении политического нейтралитета.

Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

В итоге комиссия по этике, как следует из поста Нильсена в соцсетях, решила временно отстранить ФШР от членства в ФИДЕ на два года. Правда, с оговоркой, что действие этих санкций приостанавливается на срок три года с даты принятия решения. При условии, что ФШР упразднит попечительский совет или обеспечит, что отдельные члены совета, в настоящее время находящиеся под международными санкциями, уйдут в отставку в течение 60 дней, а Федерация шахмат России прекратит свою деятельность в Крыму и на новых территориях. Дворковичу при этом объявили выговор.

Добавим, что, по вердикту этической комиссии, «исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности». А значит, российские шахматисты в любом случае продолжат играть в нейтральном статусе, как сейчас.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Фото ФШР

Все решит Генеральная ассамблея

Естественно, в ФШР с отстранением категорически не согласились. «Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам и продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов. Этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия. Федерация шахмат России не нарушала этического кодекса ФИДЕ. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта. Мы убеждены, что проведение шахматных турниров, прямая обязанность ФШР, не может быть поводом для введения санкций против ФШР и российских спортсменов», — приводит пресс-служба ФШР слова президента федерации Андрея Филатова. Глава ФШР также добавил, что вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи ФИДЕ, которая состоится в сентябре 2024 года в Будапеште.

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«Мы не согласны с этим решением. Наши юристы начали работать, подготовятся без эмоций, спокойно. В ближайшее время предъявим свои контраргументы. От себя замечу, что в рейтинг-листе ФИДЕ без малого 135 тысяч шахматистов из России, а это решение приняли два человека. Это неправильно, когда двое могут ущемить права такого большого количества шахматистов», — заявил ТАСС исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Это решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу, с которым многие из моих коллег по Совету ФИДЕ не согласны. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос», — высказался в свою очередь по поводу отстранения Дворкович.

Шахматы
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