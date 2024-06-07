В ФИДЕ ввели санкции против Федерации шахмат России. Но их еще можно оспорить

Комиссия по этике Международной шахматной федерации, похоже, превысила полномочия.

Этическая комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года, обвинив в «нарушении этического и дисциплинарного кодекса организации», а также сделала выговор президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу. Впрочем, руководство ФШР с таким вердиктом категорически не согласилось и намерено его оспорить, обвинив комиссию ФИДЕ в превышении полномочий.

Обвинения от тренера Карлсена и украинцев

На фоне большинства международных спортивных федераций в ФИДЕ в последние годы вели себя по отношению к России куда более сдержанно и аккуратно. При этом ФШР на фоне негативных настроений представителей европейских стран в прошлом году перешла под эгиду Азиатской шахматной федерации и вполне неплохо там себя чувствует. Однако сейчас вдруг получила внезапный удар. Дело в том, что тренер 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена датчанин Петер Хейне Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец подали жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, где были следующие обвинения. Первое касалось связей с лицами, находящимися под международными санкциями: Дворкович входит в попечительский совет ФШР. Кроме того, ФШР вменили в вину проведение различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях РФ, а также обвинили в несоблюдении политического нейтралитета.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

В итоге комиссия по этике, как следует из поста Нильсена в соцсетях, решила временно отстранить ФШР от членства в ФИДЕ на два года. Правда, с оговоркой, что действие этих санкций приостанавливается на срок три года с даты принятия решения. При условии, что ФШР упразднит попечительский совет или обеспечит, что отдельные члены совета, в настоящее время находящиеся под международными санкциями, уйдут в отставку в течение 60 дней, а Федерация шахмат России прекратит свою деятельность в Крыму и на новых территориях. Дворковичу при этом объявили выговор.

Добавим, что, по вердикту этической комиссии, «исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности». А значит, российские шахматисты в любом случае продолжат играть в нейтральном статусе, как сейчас.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Фото ФШР

Все решит Генеральная ассамблея

Естественно, в ФШР с отстранением категорически не согласились. «Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам и продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов. Этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия. Федерация шахмат России не нарушала этического кодекса ФИДЕ. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта. Мы убеждены, что проведение шахматных турниров, прямая обязанность ФШР, не может быть поводом для введения санкций против ФШР и российских спортсменов», — приводит пресс-служба ФШР слова президента федерации Андрея Филатова. Глава ФШР также добавил, что вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи ФИДЕ, которая состоится в сентябре 2024 года в Будапеште.

«Мы не согласны с этим решением. Наши юристы начали работать, подготовятся без эмоций, спокойно. В ближайшее время предъявим свои контраргументы. От себя замечу, что в рейтинг-листе ФИДЕ без малого 135 тысяч шахматистов из России, а это решение приняли два человека. Это неправильно, когда двое могут ущемить права такого большого количества шахматистов», — заявил ТАСС исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Это решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу, с которым многие из моих коллег по Совету ФИДЕ не согласны. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос», — высказался в свою очередь по поводу отстранения Дворкович.