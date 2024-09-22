Глава Федерации шахмат России считает, что сторонников снятия ограничений просто запугали.

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации отклонила предложение о допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах под собственным флагом. При этом ФИДЕ планирует провести консультации с МОК о возвращении на командные соревнования детских и паралимпийских сборных из наших стран. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему шанс на полноценное возвращение россиян в мировые шахматы был упущен.

— На генассамблее произошло невероятное и беспрецедентное вмешательство в демократические процессы, — отметил глава ФШР. — Можно сказать, что отдельные страны оказывали силовое воздействие на делегатов. И при этом эти страны называют себя лидерами демократического движения.

— Что именно произошло?

— На делегатов оказывалось огромное давление. Они оказались испуганы. Было заявление Госдепа США, представители Украины подходили к делегатам и угрожали им прямыми санкциями в случае поддержки России. Это повлияло на итоги голосования. Плюс шли письма от послов тех стран, делегаты которых присутствовали на генассамблее. У меня есть копии некоторых из этих посланий. И это произвело невероятный эффект.

— То есть делегатов просто запугали?

— Ключевым вопросом в голосовании было — открытый или закрытый режим. После того как глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, сославшись на устав, принял решение провести голосование открыто, 60 делегатов покинули зал заседаний. Итоги были предопределены. Если бы голосование состоялось в закрытом режиме, мы бы увидели другой результат.

— Но с детей и паралимпийцев санкции вроде бы снимают?

— Если взять историю этого вопроса, то еще в 2022-м на конгрессе в Индии это предложение было озвучено многими делегатами. Затем президент ФИДЕ неоднократно заявлял, что, конечно, надо снять санкции как можно быстрее со спортсменов с ограниченными возможностями, ветеранов и детей до 12 лет. Ничего этого сделано не было. На два года вопрос был затянут, для того чтобы объявить сейчас, что они снова не будут принимать решение, пока не проконсультируются с Международным олимпийским комитетом.

— Но при чем здесь МОК?

— Как вы знаете, МОК дал широкие полномочия международным федерациям. Например, допускать ли трансгендеров к соревнованиям. А по допуску наших детей международная федерация решила неожиданно уточнить. На мой взгляд, это очередная уловка Аркадия Дворковича, для того чтобы затянуть время и не решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Он это делает, поскольку у него такая международная команда и его не поймут?

— Нет, думаю, он так же, как и все 60 делегаты, опасается персональных санкций со стороны Государственного департамента США.

— Еще было и выступление против снятия санкций со стороны 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена.

— Ну, он занимается монетизацией собственного бренда. Его заявление не удивляет.