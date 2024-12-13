Вице-чемпион мира по классическим шахматам, чемпион мира по блицу и рапиду специально для «СЭ» подвел итоги поединка на первенство мира.

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам, обыграв китайца Дин Лижэня в заключительной классической партии титульного матча в Сингапуре. 18-летний уроженец Ченнаи — самый молодой чемпион мира за всю историю, а его соперник продержался на троне всего полтора года. Впрочем, итоговый счет сингапурского поединка (7,5:6,5) оказался вполне достойным, учитывая то, в какой форме находился Дин в последнее время.

— Жаль, что матч закончился подобным образом, — говорит Карякин. — Помимо того что я лично болел за Дина, так и желал увидеть красивые шахматы. Матч складывался таким образом, что соперники, по идее, должны были уйти на тай-брейк, я уже буквально предвкушал возможность насладиться таким зрелищем, как шахматные пенальти... И тут — очень меня расстроившая такая нелепая развязка. Видимо, молодой индиец просто больше жаждал победы.

Сам поединок за корону был далек от идеального, лихорадило обоих гроссмейстеров. Но если действующий чемпион, как мне показалось, просто отбывал номер, при первой же возможности, независимо от цвета фигур, увиливая от борьбы в пользу ничьей, то Гукеш, наоборот, образно говоря, всегда искал драки, за что в итоге и был вознагражден.

Так или иначе, будем считать, что, как говорится, победил сильнейший. Мне жаль, конечно, уже нового экс-чемпиона, но если взглянуть глобально, то для шахмат это пойдет на пользу. То, что новым королем стал 18-летний парень, безусловно, прибавит популярности нашей древней игре. Индия и так переживала шахматный бум, а теперь, с восхождением Гукеша Доммараджу на трон, эту миллиардную страну ожидает настоящая лихорадка.

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Что касается Дин Лижэня, то, несмотря на это досадное поражение, одаренного китайца рано списывать со счетов, в отдельных партиях он демонстрировал высочайший уровень, но, судя по результату, так и не смог преодолеть свои психологические проблемы, которые были заметны еще в ходе прошлого титульного поединка с нашим Яном Непомнящим. Так или иначе, будущее экс-чемпиона мира в его же собственных руках. И если главной шахматной звезде Поднебесной удастся совладать со своими нервами, ему по-прежнему будут по плечу любые вершины.

Возвращаясь к новоиспеченному шахматному королю, хочу еще добавить, что, несмотря на все восторги и, в общем, заслуженные похвалы, 18-летнему вундеркинду еще есть куда расти, так что эту победу можно расценить как своеобразный аванс. Окажись на месте китайца, скажем, Каруана или тем более Карлсон, они бы, в отличие от Дина, вряд ли простили бы претенденту те ошибки, которые индиец то и дело допускал в Сингапуре. Надеюсь, что Гукеш не будет почивать на лаврах, а в дальнейшем продолжит усиленно работать и прогрессировать как шахматист.